Zamanı 'Nacar'la yakalayın

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Nacar Trendy serisi ile yeni yılda göz kamaştırın.

Konyalı Saat, kadın ve erkeklere özel koleksiyonları ile saatte modanın öncüsü olmaya devam ediyor. Nacar yeni yılda Trendy Man serisi ile klasik tarzını ön plana çıkarmak isteyen erkeklere seslenirken, Trendy Lady serisi ile gösterişi seven kadınların bileklerini süslüyor!



Nacar, bu yılbaşında kaliteden vazgeçmeyerek şık olmak isteyenlere hitap ediyor. Nacar’ın farklı tasarımıyla dikkat çeken Trendy Man serisi, saat ile şıklık yakalamak isteyen erkeklere iyi bir alternatif oluyor. Seri, Quartz çok fonksiyonlu makine, 5 atm su basıncına dayanıklı 41 mm paslanmaz çelik kasaya sahip. Saatte kullanılan mineral cam ise saatinizi olası çizilmelere karşı koruyor. Nacar Trendy Lady, taşlarla süslenmiş şık kadran tasarımıyla bu yılbaşında hem kendinizi hem de sevdiklerinizi mutlu etmek için hazırlanıyor. Görselliği ve fonksiyonel özellikleri ile dikkat çeken Nacar Trendy Lady serisi, Quartz makine, 5 ATM su basıncına dayanıklılığıyla kendini kanıtlıyor. Seri, altın sarısı ve gümüş renklerinden tasarlanan kayışı ve pırlanta taşlı kadranıyla şıklığınıza şıklık katıyor.



Bu yeni yılda hem kendinizi hem sevdiklerinizi ödüllendirmek istiyorsanız, Nacar’ın şıklığınızı yansıtacak Trendy Man ve Trendy Lady saatleri ile Konyalı Saat Mağazaları’nda sizleri bekliyor.