Home Store'dan her zamana ve her yere uyum sağlayan, özgün ve sıradanlıktan uzak bir tulum koleksiyonu...

Yeni sezonun enerjisini taşıyan tulum koleksiyonuyla kadınların beğenisini kazanan Home Store, iş hayatında ve özel günlerde şıklığından vazgeçmeyenlere kusursuz bir görünüm vadediyor. Birbirinden farklı rengin ve desenin uyumuna ev sahipliği yapan tulumlar, yazın enerjisini bir üst skalaya taşıyor. Koleksiyonda, kullanıcısının içini ısıtan sonbahar renklerinin yanı sıra özel anlara da eşlik edecek şık tasarımlara yer veren Home Store, siyahın asaletini klasik dokunuşlarla birleştiriyor.

Öte yandan, ince askılı dekolteler, püsküller ve çizgilerin hakim olduğu koleksiyonda renklerle harmanlanan etnik desenler ve klasiğin vazgeçilmez rengi siyah rengi bir arada sunuluyor.