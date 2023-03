Türkiye'nin moda tasarımcıları, IFCO Fuarı kapsamında "The Core Istanbul"da bir araya geldi

İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği’nin (İHKİB) bir iştirakı olan İTKİB Fuarcılık A.Ş tarafından İstanbul Fuar Merkezi’nde 8-11 Şubat tarihlerinde bu yıl 3.’sü düzenlenen IFCO - İstanbul Fashion Connection Hazır Giyim Moda Fuarı, Avrupa’nın en büyük hazır giyim ve moda fuarı olarak İstanbul’da büyük moda endüstrisinin buluşmasına ev sahipliği yaptı.

Avustralya, Afrika ve Asya olmak üzere, 134 ülkeden 22.543 ziyaretçiyi, 588 katılımcı sektör profesyoneli ile buluşturan IFCO; kadın ve erkek giyim, çocuk hazır giyim, denim ve spor giyim, abiye, gelinlik, damatlık, iç çamaşırı, çorap, deri ve kürk konfeksiyon, ayakkabı ve saraciye ürün gruplarındaki firmaları alıcılar ile buluşturdu.

Türkiye’nin bu önemli fuarı, Türk tasarımcıları da kendilerine ayrılan özel bir alanda satın alma grupları ve basın mensuplarıyla buluşturdu. 2023-2024 Sonbahar-Kış koleksiyonlarını tanıtan tasarımcılar için fuar içinde Salon 7’de özel olarak oluşturulan, geçtiğimiz yıllarda İstanbul‘daki moda haftaları kapsamında yapılan The Core İstanbul tasarım fuarı, bu yıl IFCO İstanbul Fashion Connection Fuarı kapsamında 08-11 Şubat 2023 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi’nde organize edildi. Moda endüstrisinin her alanını kapsayan, yaratıcı ve iş birlikçi çözümler öneren The Core İstanbul, Türkiye’nin önde gelen moda tasarımcılarını ve hazır giyim markalarını uluslararası alıcılar ile bir araya getirerek, marka ve tasarımcıların koleksiyonlarını ticari faaliyete dönüştürme olanağı sağladı.

IFCO Hazır Giyim ve Moda Fuarı kapsamında kurulan, tek başına bağımsız bir yapılanma olan ve uzun dönemde farklı ülkelere giderek Türk modasının dünyaya tanıtımını amaçlayan The Core İstanbul’da, 4 gün boyunca yapılan 655’in üzerinde görüşme sırasında 354’ten fazla iş potansiyeli olan firma ile bağlantı kuruldu. Etkinlikte tekrar yer alarak dünyanın birçok yerinde markasını satın almacılarla buluşturmayı hedefleyen tasarımcıların çoğunlukta olduğu etkinlikte 56’nın üzerinde sipariş alındı. Ziyarete gelen coğrafyalar arasında Güney Kore, İngiltere, Fransa, İtalya, Almanya, ABD ve Katar vardı. Bergdorf Goodman, Neiman Marcus, Elevastor, Gate, Luisa via Roma ve Printemps gibi dünyanın önde gelen lüks tasarım mağazalarından satın almacıların bulunduğu The Core İstanbul, Business of Fashion gibi dünya modasının takip ettiği basın mecralarını da ağırlandı.

İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleşen ve Türk moda endüstrisi için önemli bir etkinlik olan The Core Istanbul kapsamında tasarımlarını sergileyen Türk moda tasarımcıları ve markaları: Arzu Kaprol, Aslı Filinta, Ceren Ocak, Çiğdem Akın, Ersöz Ata, Essin Barış, Ezgi Karayel, Gökay Gündoğdu - TAGG, Göknil Bigen – Giyi World, Gül Ağış – Lug Von Siga, Mehmet Emiroğlu, Meltem Özbek, Merve Ulu - Kuela, Murat Aytulum, Naz Bileydi Yenigün – By The Oak, Nejla Güvenç - Nej, Selen Akyüz, Selin Küçüksöz, Seydullah Yılmaz – SYHZ Wear, Tuba Ergin, Yakup Biçer – Y Plus, Yasemin Öğün – Muse For All.