101 yaşındaki doktor uzun bir ömür için 4 ipucu paylaşıyor

66 senelik evli olan ve 10 adet torunu bulunan Tucker, uzun ömürlülüğün esasen işten ve ilişkilerden zevk almaya; her şeyi ölçülü olarak yapmaya bağlı olduğunu söylüyor. Buna haftada birkaç gün egzersiz yapmak ve sigara içmemek de dahil.

Genetiğin ise yalnızca bir başlangıç noktasından ibaret olduğunu söyleyen Tucker, uzun süreli bilişsel sağlıkta rol oynadığını ise inkar etmiyor.

Araştırmalar, günlük bazı sağlıklı alışkanlıkları hayatımıza entegre etmenin ömrümüze 20 yıl ekleyebileceğini öne sürüyor. Bu alışkanlıklar arasında egzersiz yapmak, yeterince uyumak, olumlu ilişkiler kurmak ve sağlıklı beslenmek yer alıyor.

Insider’da yer alan habere göre Tucker ise tıbbi araştırmaların bizim için iyi olduğuna inandığımız şeyleri sürekli değiştirdiğini söylüyor. 1930'larda ve 40'larda kilo vermek ve "sinirleri yatıştırmak için" sigara içmeyi öneren doktorları örnek vererek, "Doktorlar her zaman haklı değildir" diyor.

101 yaşındaki nörolog, uzun yaşamak için önemli gördüğü dört şeyi paylaşıyor:

1) (Tamamen) emekli olmayın

Tucker, tipik bir günün çoğunu çalışarak geçirdiğini söylüyor. Sabah vizite yapmak için hastaneye gidiyor ve öğleden sonra ofisten çalışmaya devam ediyor. Gün sonunda eşiyle sohbet ediyor, kitap okuyor, televizyon izliyor.

Tucker, "Bence emeklilik uzun ömürlülüğün düşmanı olmaya devam ediyor" diyor. Tucker, yaşlandıkça dünyamızla ilgilenmeye devam etmemizin çok önemli olduğunu söylüyor ve zevk aldığınız bir işi sürdürmenin bunu yapmanın harika bir yolu olduğunu belirtiyor.

2) Genç düşünün

Tucker genç düşünmenin önemini vurgulayarak her zaman onu heyecanlandıran planlar yapıyor; örneğin Alplerde yürüyüş yapmak istiyor!

Kendisiyle aynı yaşta olmalarına rağmen kendilerini yaşlı gören ve daha erken ölen arkadaşları olduğunu söylüyor: "Aslında sonsuza kadar yaşayacağımı düşünüyorum. Gerçek olmadığını biliyorum ama ölmekten de korkmuyorum.”

Tucker’ın ebeveynleri de de kendilerinden daha genç arkadaşlar seçmiş ve o da bunu yapmayı seçtiğini söylüyor. "70'li ve 80'li yaşlarında olan iyi arkadaşlarım var ve beni genç tutuyorlar"

3)Hareket halinde kalın

Tucker her gün kalkıp işe gitmenin yanı sıra haftada birkaç kez egzersiz de yapıyor.

"Eskiden dışarıda koşardım ama artık benim için çok zor, bu yüzden koşu bandında yapıyorum. Haftada birkaç kez 3 ile 4 km koşuyorum."

Tucker, zaman geçtikçe egzersiz yapmak zorlaşsa da devam ettiğini anlatıyor.

4) Sevgi dolu ilişkilere sahip olmak

Tucker'ın onsuz yaşayamayacağını söylediği tek şey eşi. Kendisinden küçük arkadaşlarının yanı sıra geniş bir ailesi olduğunu, aile hayatıyla ilgilendiğini ve bundan keyif aldığını söylüyor. Tucker, hepimizin gerginliğe ve başkalarını yargılamaya neden olan nefreti bırakmamız gerektiğini söylüyor çünkü sonunda bize çok zarar veriyor.

Ayrıca, sevgi dolu ilişkilerin anahtarının, hatalı olduğunuzda uzlaşmak ve kabul etmek olduğunu söylüyor.