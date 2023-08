2023 MTV Video Müzik Ödülleri için adaylar belli oldu! Taylor Swift 8 dalda aday

MTV, kültürel etkisi ve eseleri ile müzik endüstrisinde değişim yaratan sanatçıların yer aldığı 2023 yılı Video Müzik Ödülleri (Video Music Awards) adaylarını açıkladı. Listede Taylor Swift'in 8, SZA'ın ise 6 adaylığı bulunuyor. Bu yılın en çok adaylık kazanan isimleri Doja Cat, Kim Petras, Miley Cyrus, Nicki Minaj, Olivia Rodrigo ve Shakira gibi sanatçılar. İşte 2023 MTV Video Müzik Ödülleri adayları listesi...

YILIN SANATÇISI

Beyoncé

Doja Cat

KAROL G

Nicki Minaj

Shakira

Taylor Swift

YILIN MÜZİK KLİBİ

Doja Cat – “Attention”

Miley Cyrus – “Flowers”

Nicki Minaj – “Super Freaky Girl”

Olivia Rodrigo – “vampire”

Sam Smith, Kim Petras – “Unholy”

SZA – “Kill Bill”

Taylor Swift – “Anti-Hero”

YILIN ŞARKISI

Miley Cyrus – “Flowers”

Olivia Rodrigo – “vampire

Rema & Selena Gomez – “Calm Down”

Sam Smith, Kim Petras – “Unholy”

Steve Lacy – “Bad Habit”

SZA – “Kill Bill”

Taylor Swift – “Anti-Hero”

EN İYİ YENİ SANATÇI

GloRilla

Ice Spice

Kaliii

Peso Pluma

PinkPantheress

Reneé Rapp

YILIN PUSH PERFORMANSI

Saucy Santana – “Booty”

Stephen Sanchez – “Until I Found You”

JVKE – “golden hour”

Flo Milli – “Conceited”

Reneé Rapp – “Colorado”

Sam Ryder – “All The Way Over”

Armani White – “GOATED”

FLETCHER – “Becky’s So Hot” TOMORROW X TOGETHER – “Sugar Rush Ride”

Ice Spice – “Princess Diana”

FLO – “Losing You”

Lauren Spencer Smith – “That Part”

EN İYİ İŞ BİRLİĞİ

David Guetta & Bebe Rexha – “I’m Good (Blue)”

Post Malone, Doja Cat – “I Like You (A Happier Song)”

Diddy ft. Bryson Tiller, Ashanti, Yung Miami – "Gotta Move On"

KAROL G, Shakira – “TQG"

Metro Boomin ve The Weeknd, 21 Savage, and Diddy – “Creepin’ (Remix)”

Rema & Selena Gomez – “Calm Down”

EN İYİ POP

Demi Lovato – “Swine”

Dua Lipa – “Dance The Night (From Barbie The Album)”

Ed Sheeran – “Eyes Closed”

Miley Cyrus – “Flowers”

Olivia Rodrigo – “vampire”

P!NK – “TRUSTFALL”

Taylor Swift – “Anti-Hero”

EN İYİ HİP-HOP

Diddy ft. Bryson Tiller, Ashanti, Yung Miami – “Gotta Move On”

DJ Khaled ft. Drake & Lil Baby – “STAYING ALIVE”

GloRilla & Cardi B – “Tomorrow 2”

Lil Uzi Vert – “Just Wanna Rock"

Lil Wayne ft. Swizz Beatz & DMX – “Kant Nobody”

Metro Boomin ft Future – “Superhero (Heroes and Villains)”

Nicki Minaj – “Super Freaky Girl”

EN İYİ ROCK

Foo Fighters – “The Teacher”

Linkin Park – “Lost (Original Version)”

Red Hot Chili Peppers – “Tippa My Tongue”

Måneskin – “THE LONELIEST”

Metallica – “Lux Æterna"

Muse – “You Make Me Feel Like It's Halloween”

EN İYİ R&B

Alicia Keys ft. Lucky Daye – “Stay”

Chlöe ft. Chris Brown – “How Does It Feel”

Metro Boomin with The Weeknd, 21 Savage, and Diddy – “Creepin' (Remix)”

SZA – “Shirt”

Toosii – “Favorite Song”

Yung Bleu & Nicki Minaj – “Love In The Way”

EN İYİ K-POP

aespa – “Girls”

BLACKPINK – “Pink Venom” –

FIFTY FIFTY – “Cupid”

SEVENTEEN – “Super”

Stray Kids – “S-Class”

TOMORROW X TOGETHER – “Sugar Rush Ride”

VIDEO FOR GOOD

Alicia Keys - “If I Ain’t Got You (Orchestral)”

Bad Bunny - “El Apagón - Aquí Vive Gente”

Demi Lovato - “Swine”

Dove Cameron - “Breakfast”

Imagine Dragons - “Crushed”

Maluma - “La Reina”

EN İYİ YÖNETMEN

Doja Cat - “Attention”

Drake - “Falling Back”

Kendrick Lamar - “Count Me Out”

Megan Thee Stallion - “Her”

Sam Smith & Kim Petras - “Unholy”

SZA - “Kill Bill”

Taylor Swift - “Anti-Hero”

EN İYİ SİNEMATOGRAFİ

Adele - “I Drink Wine”

Ed Sheeran - “Eyes Closed”

Janelle Monae - “Lipstick Lover”

Kendrick Lamar - “Count Me Out”

Miley Cyrus - “Flowers”

Olivia Rodrigo - “Vampire”

Taylor Swift - “Anti-Hero”