'Adı: Aylin' ilk kez sahneye uyarlanıyor
Ayşe Kulin'in, yirminci yüzyıl Türkiye edebiyatının en çok satan ve en fazla yabancı dile çevrilen romanlarından olan unutulmaz eseri Adı: Aylin, Doğu Yaşar Akal'ın yönetmenliği ve Korhan Başaran'ın koreografisiyle ilk kez sahneye uyarlanıyor.
Ayşe Kulin'in, yirminci yüzyıl Türkiye edebiyatının en çok satan ve en fazla yabancı dile çevrilen romanlarından olan unutulmaz eseri Adı: Aylin, Doğu Yaşar Akal'ın yönetmenliği ve Korhan Başaran'ın koreografisiyle ilk kez sahneye uyarlanıyor.
Aylin Devrimel Radomisli Cates’in Tuba Ünsal tarafından canlandırıldığı oyunda başrolleri Aylin Aslım, Özgürcan Çevik, Selen Domaç ve Ece Yüksel ve Lilâ Gürmen paylaşıyor. Müzik direktörlüğünü Oceanvs Orientalis’in yaptığı, canlı bir orkestranın sahnelere eşlik ettiği oyunda söz ve besteler Ayşe Kulin, İlhan Erşahin, Aylin Aslım, Göksel, Kalben, Oceanvs Orientalist, Öykü Aras ve Kamran Hamdi’nin imzalarını taşıyor.
Oyunun konusu
Oyun, 50'lerin İstanbul'unda kabına sığamayan kolejli genç bir kadın olarak karşımıza çıkan, toplumsal normlar ve kendi arzuları arasında sıkışan, Amerikan Ordusu’nu dâhi karşısına almaktan çekinmeyen ünlü bir psikiyatriste dönüşen Aylin’in, Londra, Paris, Lozan ve en nihayetinde 90’ların New York’unda gizemli bir ölümle son bulan baş döndürücü yaşam öyküsünü izleyicilere sunuyor.
Künye
- Yazan: Ayşe Kulin
- Yapım: To Be House Of Production
- Uyarlayan: Zeynep Avcı & Doğu Yaşar Akal
- Yapımcı: Tuba Ünsal
- Yönetmen: Doğu Yaşar Akal
- Ortak Yapım: SM Production
- Koreograf: Korhan Başaran
- Yürütücü Yapımcı: Banu Atça
- Müzik Direktörü: Oceanvs Orientalis
- Prodüksiyon Direktörü: Umut Kurç
- Dekor Tasarımı: Sıla Karakaya
- Kostüm Tasarımı: Ayşegül Alev
Oyuncular
- Tuba Ünsal,
- Aylin Aslım,
- Özgürcan Çevik,
- Selen Domaç,
- Ece Yüksel,
- Lilâ Gürmen,
- Ali Yoğurtçuoğlu,
- Gökçen Gökçebağ,
- Korhan Başaran,
- Kağan Uluca,
- Sedat Can Güvenç