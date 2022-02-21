'Adı: Aylin' ilk kez sahneye uyarlanıyor

Ayşe Kulin'in, yirminci yüzyıl Türkiye edebiyatının en çok satan ve en fazla yabancı dile çevrilen romanlarından olan unutulmaz eseri Adı: Aylin, Doğu Yaşar Akal'ın yönetmenliği ve Korhan Başaran'ın koreografisiyle ilk kez sahneye uyarlanıyor.

Aylin Devrimel Radomisli Cates’in Tuba Ünsal tarafından canlandırıldığı oyunda başrolleri Aylin Aslım, Özgürcan Çevik, Selen Domaç ve Ece Yüksel ve Lilâ Gürmen paylaşıyor. Müzik direktörlüğünü Oceanvs Orientalis’in yaptığı, canlı bir orkestranın sahnelere eşlik ettiği oyunda söz ve besteler Ayşe Kulin, İlhan Erşahin, Aylin Aslım, Göksel, Kalben, Oceanvs Orientalist, Öykü Aras ve Kamran Hamdi’nin imzalarını taşıyor.

Oyunun konusu

Oyun, 50'lerin İstanbul'unda kabına sığamayan kolejli genç bir kadın olarak karşımıza çıkan, toplumsal normlar ve kendi arzuları arasında sıkışan, Amerikan Ordusu’nu dâhi karşısına almaktan çekinmeyen ünlü bir psikiyatriste dönüşen Aylin’in, Londra, Paris, Lozan ve en nihayetinde 90’ların New York’unda gizemli bir ölümle son bulan baş döndürücü yaşam öyküsünü izleyicilere sunuyor.

Künye

Yazan: Ayşe Kulin

Yapım: To Be House Of Production

Uyarlayan: Zeynep Avcı & Doğu Yaşar Akal

Yapımcı: Tuba Ünsal

Yönetmen: Doğu Yaşar Akal

Ortak Yapım: SM Production

Koreograf: Korhan Başaran

Yürütücü Yapımcı: Banu Atça

Müzik Direktörü: Oceanvs Orientalis

Prodüksiyon Direktörü: Umut Kurç

Dekor Tasarımı: Sıla Karakaya

Kostüm Tasarımı: Ayşegül Alev

Oyuncular