'Klondike' filmi Berlin Uluslararası Film Festivali’nden yeni bir ödül daha kazandı

"Klondike" filmi, Ekümenik Jüri Ödülü'nün ardından Audience Award/Seyirci Ödülü"nün de sahibi oldu. Seyirci Ödülü festival boyunca kullanılan izleyici oyları sayılarak en çok oy alan üç filme Radioeins Radyo istasyonu, RBB televizyonu ve Panorama Bölümü tarafından belirlendi.

Ukrayna Devlet Film Ajansı, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ve TRT 12 Punto ortak yapımı "Klondike", Ukrayna–Rusya sınırında yaşayan, köyü ayrılıkçı gruplar tarafından kuşatılmış olmasına rağmen evini terk etmeyi reddeden hamile bir kadının hikayesine odaklanıyor, ayrıca filmde, sivil bir yolcu uçağının 17 Temmuz 2014'de Ukrayna'da düşürülmesi olayı da beyaz perdeye taşındı.

Filmin gala sunumu 14 Şubat’ta Berlin Uluslararası Film Festivali yöneticisi Mariette Rissenbeek tarafından yapılmıştı ve Mariette Rissenbeek konuşmasında Klondike’nin 2014 yılında geçen bir film olmasına rağmen gerçekliği neredeyse bugün yaşanıyormuşçasına hissedilen sanatsal bir başyapıt olduğunu vurgulamıştı.

Filmin konusu

Ukrayna–Rusya sınırında yaşayan Irka (İrka) köyü ayrılıkçı gruplar tarafından kuşatılmış olmasına rağmen evini terk etmeyi reddeden hamile bir kadındır. Ne var ki 17 Temmuz 2014 günü Ira ve ailesi kendilerini uluslararası bir uçak kazası felaketinin merkezinde bulacaktır.

Künye

Filmin Adı: Klondike

Ülke: Ukrayna- Türkiye

Yönetmen: Maryna Er Gorbach

Yapımcı: Sviatoslav Bulakovskyi (Kedr Film, Ukrayna),

Mehmet Bahadır Er (Protim V.P, Türkiye),

Maryna Er Gorbach (Ukrayna)

Görüntü Yönetmeni: Sviatoslav Bulakovskyi

Süpervizör Sanat Yönetmeni: Marketa Korinkova-Taplin

Besteci: Zviad Mgebry

Ukrayna-Türkiye ortak yapımı "Klondike" filmi dünya prömiyerini 20-30 Ocak'ta çevrim içi düzenlenen Sundance Film Festivali'nin ana yarışma bölümüne yaparak "En İyi Yönetmen" ödülünün de sahibi olmuştu.