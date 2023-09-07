Altın Portakal’da yer alacak 10 film belli oldu

Antalya'da, 14 kategoride "Altın Portakal" ödüllerinin sahiplerini bulacağı Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda yarışacak 10 film, Sevin Okyay, Mehmet Açar ve Muammer Brav'dan oluşan seçici kurulun değerlendirmesi sonucu belirlendi.

FESTİVALDE YARIŞACAK FİLMLER

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in başkanlığını yaptığı festivalin "Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması"na 43 filmle başvuru yapıldı.

Kıvanç Sezer'in yönettiği "8x8"; Melisa Önel yönetmenliğindeki "Aniden"; yönetmenliği Mete Gümürhan'a ait "Beraber"; Vuslat Saraçoğlu'nun yönettiği "Bildiğin Gibi Değil"; Zeki Demirkubuz'un yönettiği "Hayat"; İsmail Güneş yönetmenliğindeki "Kurban"; Cemil Ağacıkoğlu'nun yönettiği "Son Hasat"; Selman Nacar'ın yönettiği "Tereddüt Çizgisi"; Nehir Tuna'nın yönettiği "Yurt" ve Miraç Atabey'in yönettiği "Zamanımızın Bir Kahramanı" adlı filmlere emek verenler, bu yıl Altın Portakal ödülleri için heyecan yaşayacak.

İLK GÖSTERİMLER

Türkiye'de ilk kez Antalya'da izleyici karşısına çıkacak yarışma filmlerinden "8x8", "Bildiğin Gibi Değil", "Hayat", "Kurban" ve "Zamanımızın Bir Kahramanı", aynı zamanda dünya ilk gösterimlerini Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde yapacak.

Festivalde ilk filmlerini gerçekleştiren yönetmenlerin aday olabildiği "Behlül Dal En İyi İlk Film Ödülü" için ise "Beraber", "Yurt ve Zamanımızın Bir Kahramanı" filmleri değerlendirilecek.

Ödüller 14 Ekim’de sahiplerini bulacak. Demet Akbağ'ın başkanlığını yaptığı Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması jürisi, toplam 945 bin TL tutarındaki ödüllerin sahiplerini belirleyecek.