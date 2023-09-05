Amazon.com.tr’den Okula ve Şehre Dönüş Dönemine Özel Fırsatlar

Amazon.com.tr, yaz tatilinden dönenler için tüm kategorilerden yüzbinlerce ürünün muhteşem fiyatlarla sunulacağı Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları’nı duyurdu. 18 Eylül’e kadar devam edecek kampanya boyunca tüm Amazon.com.tr müşterileri, ev ürünlerinden modaya, kırtasiye malzemelerinden elektroniğe kadar geniş bir seçkiden indirimlere erişim sağlarken, Prime üyeleri ise kendilerine özel fırsatlardan faydalanabilecekler.

Ayrıca müşteriler, tüm bu ürünlere Amazon.com.tr’nin hızlı ve güvenli teslimat seçenekleriyle sahip olma imkânı bulacak. Amazon.com.tr, Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları kampanyası boyunca tüm müşterilerine muhteşem indirimlerin yanı sıra teslimat süreçlerinde aynı gün, ertesi gün ve iki günde teslimat seçeneklerini sunuyor. Üstelik Prime üyeleri tüm teslimat seçeneklerinden ücretsiz olarak faydalanabiliyor.

Kampanya kapsamında indirime girecek ürünler arasında LEGO setleri, yabancı kitaplar, Bose kulaklık ve hoparlörler, Bosch DIY ürünleri, Ev ve yaşam ürünleri gibi şehre dönüş döneminde ihtiyaç duyulabilecek geniş bir ürün yelpazesi bulunuyor.

Amazon.com.tr’nin okula ve şehre dönüş kampanyası kapsamında sunduğu tüm fırsatlara buradan ulaşabilirsiniz.

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