Azem büyük sırrı açıklıyor: Azem'in karısını kim öldürdü?

Yılmaz Erdoğan’ın canlandırdığı Azem’in karısını kimin öldürdüğü yeni bölümde ortaya çıkacak. Yeni bölümün tanıtımında Azem Yücedağ'ın “Acı bir gerçeğin çıplak hikayesi. O korkunç gün kopan inci taneleri merdivenlerden aşağı düşmekte... Kahramanlar fedakarlık yapar, ben kendimi imha etmeye çalışıyorum.” sözleri yeni bölüme dair soru işaretlerini artırdı. Peki Azem Yücedağ'ın eşini kim öldürdü?