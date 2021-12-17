Bahçeşehir'de natüralist bir evden dekorasyon fikirleri

Evim Dergisi, İstanbul Bahçeşehir'de natüralist dekorasyon stili ile dikkat çeken şık bir daireye konuk oldu. Gamze – Hüseyin Demirkılıç çiftinin Bahçeşehir’deki dairesinde, her odada farklı bir tarz var.

Şehirli hayatlarına doğayı dahil ettikleri natüralist bir dekorasyon stilini benimsemiş olan çift, odalarda farklı renk tonlarına yer vermiş. Son derece modern olan bu dairede her alanın kendine has karakteri var.

Salon dekorasyonunda yeşil ve beyaz renkler ağırlıklı olarak kullanılmış. Biofilik tasarıma yer verilen salonda bitkiler ve duvar kağıdı dikkat çekiyor. Biofilik, doğayı sevmek anlamı taşıyor. 35 metrekarelik konforlu salonda oturma alanı ve yemek alanı bulunuyor.

Oturma alanında şömine odak noktası olmuş ve alana sıcaklık katmış. Şöminenin yanında yer alan yapay ağaç ise yine biofilik dokunuşlardan biri... Gelin evin diğer alanlarını keşfedelim.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR