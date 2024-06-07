Anasayfa Plus Banu Alkan, Bülent Ersoy ve Safiye Soyman geri dönüyor; Dünya Güzellerim Tatilde başlıyor!
Banu Alkan, Bülent Ersoy ve Safiye Soyman geri dönüyor; Dünya Güzellerim Tatilde başlıyor!
YouTube'da yayınlanan 'Dünya Güzellerim' programıyla beğeni toplayan Banu Alkan, Bülent Ersoy ve Safiye Soyman yeniden bir araya gelerek bu kez Show TV ekranlarına geri dönüyor.
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Dünya Güzellerim programıyla bir araya gelen Bülent Ersoy, Safiye Soyman ve Banu Alkan, yakında başlayacak olan "Dünya Güzellerim Tatilde" programında yeniden izleyicilerle buluşacak.
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Kadroya dördüncü isim olarak Seray Sever'in de katılması izleyici de büyük heyecan yarattı.
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Tanıtımı yapılan programın, hangi günde yayınlanacağına ve ilk rotanın hangi tatil bölgesi olduğuna dair bilgiler verildi.
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HANGİ GÜN YAYINLANACAK?
Programın, dizidoktoru.com'daki bilgilere göre Bahar'ın sezon finali yapmasıyla birlikte dizinin gününde salı günü Show TV'de yayınlanacağı öğrenildi.