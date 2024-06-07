Banu Alkan, Bülent Ersoy ve Safiye Soyman geri dönüyor; Dünya Güzellerim Tatilde başlıyor!

YouTube'da yayınlanan 'Dünya Güzellerim' programıyla beğeni toplayan Banu Alkan, Bülent Ersoy ve Safiye Soyman yeniden bir araya gelerek bu kez Show TV ekranlarına geri dönüyor.

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Banu Alkan, Bülent Ersoy ve Safiye Soyman geri dönüyor; Dünya Güzellerim Tatilde başlıyor! - Resim : 1

Dünya Güzellerim programıyla bir araya gelen Bülent Ersoy, Safiye Soyman ve Banu Alkan, yakında başlayacak olan "Dünya Güzellerim Tatilde" programında yeniden izleyicilerle buluşacak.

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Banu Alkan, Bülent Ersoy ve Safiye Soyman geri dönüyor; Dünya Güzellerim Tatilde başlıyor! - Resim : 2

Kadroya dördüncü isim olarak Seray Sever'in de katılması izleyici de büyük heyecan yarattı.

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Banu Alkan, Bülent Ersoy ve Safiye Soyman geri dönüyor; Dünya Güzellerim Tatilde başlıyor! - Resim : 3

Tanıtımı yapılan programın, hangi günde yayınlanacağına ve ilk rotanın hangi tatil bölgesi olduğuna dair bilgiler verildi.

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Banu Alkan, Bülent Ersoy ve Safiye Soyman geri dönüyor; Dünya Güzellerim Tatilde başlıyor! - Resim : 4

HANGİ GÜN YAYINLANACAK?

Programın, dizidoktoru.com'daki bilgilere göre Bahar'ın sezon finali yapmasıyla birlikte dizinin gününde salı günü Show TV'de yayınlanacağı öğrenildi.