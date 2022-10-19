Barış Akarsu "Merhaba" filminden fragman yayınlandı! İşte yayın tarihi ve oyuncu kadrosu

2007 yılında talihsiz bir kaza sonucu hayatını kaybeden müzisyen Barış Akarsu'nun hayatını konu edinen Barış Akarsu "Merhaba" filminden fragman yayınlandı. Senaryosunu Mert Dikmen ve Can Anar'ın kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda Mert Dikmen'in oturduğu filmin yayın tarihi ve oyuncu kadrosuna göz atalım...

Barış Akarsu "Merhaba" filmi yayın tarihi

Film, 18 Kasım 2022 tarihinden itibaren sinema salonlarında seyirciyle buluşacak.

Barış Akarsu "Merhaba" filmi konusu

Film, katıldığı Akademi Türkiye yarışmasından sonra kısa sürede müzik dünyasında kendine bir yer edinen ve 2007 yılında geçirdiği bir trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Barış Akarsu'nun yaşamını konu ediniyor.

Barış Akarsu "Merhaba" filmi oyuncuları

Filmin oyuncu kadrosunda İsmail Ege Şaşmaz, Almila Ada, Şafak Pekdemir, Hüseyin Avni Danyal, Aslıhan Kapanşahin, Metin Coşkun, Burak Satıbol ve Ebru Nil Aydın gibi isimler yer alıyor.

Barış Akarsu "Merhaba" filmi fragmanı