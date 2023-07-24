Başarılı çocuklar yetiştiren ebeveynler bu 4 "olumlu" ifadeyi kullanıyor

Çocuklara empati ve nezaketle hitap etmek, büyüdüklerinde kaygı ve düşük öz saygı sahibi olmalarını engellemeye yardımcı olabilir. Yapılan bir araştırmaya göre olumlu ebeveynlik, çocuğun ruh sağlığını güçlendirebilir, akademik gelişime yol açabilir. Ancak çocukların ebeveynlerinden kötü muamele görmesi tam tersi şekilde özgüven ve motivasyonlarını kaybetmelerine yol açabiliyor.

Çocukların uzun vadede başarılı olmak için hem güvene hem de motivasyona ihtiyaçları var.

Çocuklarınız ile İletişim Kurarken Kullanabileceğiniz 4 Cümle

Çocuğunuzla etkileşim kurarken cesaret verici, empatiye dayalı bir yaklaşım en ideal yaklaşım biçimidir. İşte CNBC'de yer alan bir makaleye göre 4 senaryoda çocuklara kurabilecek 4 doğru cümle...

Ev işlerine başlayıp hepsini bitirmediklerinde: "Yatağını toplayarak harika bir iş çıkardın. Neden bir de oyuncaklarını toplamıyoruz...?” Saldırgan davranışlar sergilediklerinde: "Üzgün olduğunu biliyorum, ancak tekme atmamanı, bağırmamanı rica ediyorum. Ev ödevlerinde zorlandıklarında: "Diğer ödevini gerçekten harika yaptın. Bir tane daha yapabileceğini biliyorum.” Duygularına karşı duyarlı davranmadığınızda: "Özür dilerim. Sana karşı hassas değildim.”



Makaleye göre çocuğunuzun davranışını düzeltmeniz gerektiğinde, olumsuza geçmeden önce olumludan başlamak en etkili yaklaşımdır.

Makalede şu öneriler var:;