Bir Harvard kariyer uzmanına göre çok az kişinin sahip olduğu 1 numaralı kritik özellik
Harvard Business School'da da göre yapan Harvard'da görevli araştırmacı ve “Akıllı İşbirliği” kitabının ortak yazarı Heidi K. Gardner, CNBC için kaleme aldığı makalede bir kariyer önerisinden bahsediyor.
Gardner, "Gençler benden kariyer tavsiyesi istediğinde onlara her zaman şunu söylüyorum: “Sadece kendi başarılarınıza odaklanmayın. İşbirlikçi olun" diyor.
Gardner, "Harvard’ın işletme ve hukuk okullarında on yıllık öğretim ve araştırma sonucunda, önemli ve genellikle gözden kaçan bir içgörü keşfettim: Ekipler arasında nasıl işbirliği yapılacağını çözen insanlar, bunu yapmayanlara karşı büyük bir avantaj elde ettiler" diyor.
KADINLAR BU KONUDA DAHA BAŞARILI
Makalede atıfta bulunulan 2021 tarihli bir araştırma, kadın liderlerin, aynı seviyedeki erkeklere kıyasla, resmi işlerinin dışında kalan işbirlikçi çabalara zaman harcama olasılıklarının yaklaşık iki kat daha fazla olduğunu gösteriyor.
2. Takdir ve teşekkür
Harvard Business School profesörü Boris Groysberg tarafından yapılan bir araştırma, çalışanların, özellikle de erkeklerin profesyonel ağlarını genellikle hafife aldıklarını ortaya koymuştur. Google'ın eski başkan yardımcısı Claire Hughes Johnson "her şeyden önce" öz farkındalık ve işbirliği becerilerini aradığını söylüyor.
3. Yardım isteyin
Her hafta bir satış raporu sunmaktan sorumluysanız ama bunu yalnızca kendi başınıza yapıyorsanız içgörü için farklı departmanlardan uzmanlara ulaşırsanız, verileriniz muhtemelen daha ilgi çekici olacaktır. Katkıda bulunanların isimlerini ve uzmanlıklarını belirtmeyi unutmayın. Bu, raporunuza daha fazla güvenilirlik kazandıracaktır.
4. Kitle kaynak kullanımı
Mesajlaşma araçları aracılığıyla oluşturulan topluluklar, sanal işbirliği, bilgi paylaşımı ve bilgi dağıtımını teşvik etmek için harika bir yoldur.