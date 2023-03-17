Bir Harvard kariyer uzmanına göre çok az kişinin sahip olduğu 1 numaralı kritik özellik

Gardner, "Gençler benden kariyer tavsiyesi istediğinde onlara her zaman şunu söylüyorum: “Sadece kendi başarılarınıza odaklanmayın. İşbirlikçi olun" diyor.

Gardner, "Harvard’ın işletme ve hukuk okullarında on yıllık öğretim ve araştırma sonucunda, önemli ve genellikle gözden kaçan bir içgörü keşfettim: Ekipler arasında nasıl işbirliği yapılacağını çözen insanlar, bunu yapmayanlara karşı büyük bir avantaj elde ettiler" diyor.

KADINLAR BU KONUDA DAHA BAŞARILI

Makalede atıfta bulunulan 2021 tarihli bir araştırma, kadın liderlerin, aynı seviyedeki erkeklere kıyasla, resmi işlerinin dışında kalan işbirlikçi çabalara zaman harcama olasılıklarının yaklaşık iki kat daha fazla olduğunu gösteriyor.