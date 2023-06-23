Bir ikona mini veda

Hazırlayan: Baran Alışkan

Sıra dışı bir yaratıcı ruha ve vizyona sahip tasarımcı Mary Quant, 60’lı yıllarda moda dünyasına imzasını attı ve bir daha hiçbir şey eskisi gibi olmadı. Quant, 93 yaşında İngiltere’nin Surrey bölgesinde hayata gözlerini yumarken, ardında unutulmayacak bir miras bıraktı. İngiliz tasarımcı, 1955’te Londra Kings Road’da ilk girişimi olarak giysi ve aksesuar sattığı bir butik açmıştı. Quant, o yıllarda bir marka yaratmayı aklından geçirmiş olsa bile markanın ta kendisine dönüşeceğinden muhtemelen habersizdi. Yine de geç olmadan kader gerçeğe dönüştü. Çünkü gösterişli koleksiyonlar yerine o yılların genç kadınlarını özgürleştirmek ve özgünleştirmekle ilgiliydi Quant.

Hayatın akışına uygun şekilde rahat ve yenilikçi tasarımlarıyla ‘mini eteğin annesi’, aynı zamanda modayı gençleştiren, eğlenceli ve zevkli hale getiren bir tasarımcı olarak devrim yarattı. Etekleri, makyajı, renkleri, yağmurlukları, saçları ve vizyonuyla bir nesli etkisi altına aldı. Dünya savaşı sonrası jenerasyonun ruhuna hitap etmeyi başarmış ve modanın dönüşümüne katkıda bulunmuş biri olarak, kraliyet nişanı ve unvanla onurlandırılması da tesadüf sayılamaz.

Aynı zamanda Vidal Sassoon imzalı, kendiyle özdeşleşen ve Quant ismi verilen beş noktalı bob saç kesimiyle de gerçek bir ikon. Bugünden 60’lı yıllara ve devamına baktığımızda onun imzasının neyi ifade ettiğini anlamak zor değil. Renkli, özgür ve mini bir saygı duruşu Mary Quant için, tam da onun isteyeceği gibi.