Bir uzman kadınların sabah yaptıkları ve kilo vermeyi engelleyen 4 hatayı anlatıyor

Bir hormon uzmanı, kadınların sabahları yaptıkları ve kilo verme hedeflerine ulaşmalarını engelleyen dört yaygın hatayı açıkladı.

Wisconsin'den 42 yaşındaki Amy Kandetzke Optimal Health Solutions'ın kurucusu. TikTok'ta 56.000'den fazla takipçisi var ve burada hormonları dengelemek ve kilo vermek için ipuçlarını paylaşıyor. Kahve içmekten aç karnına spor yapmaya ve güneş ışığı almamaya kadar birçok kadının güne başlarken yanlış yaptığı şeyleri detaylandırdıktan sonra paylaşımı viral oldu.

1- Kandetzke, kadınların her zaman yaptığını gördüğü ilk hatanın sabahları aç karnına kahve içmek olduğunu söylüyor ve şöyle diyor: Kadın vücudu strese karşı çok hassastır ve aç karnına kahve içtiğinizde aslında kortizolü yükseltir. Kortizol vücudunuzda üretilen birincil stres hormonudur; sizi uyanık tutar ve kan dolaşımınızdaki şekerleri artırır." Kahveyi tek başına içmek yerine, uyandıktan sonraki bir saat içinde kahvaltıyla birlikte içmeyi öneriyor

2- Kandetzke, kadınların yanlış yaptığını gördüğü bir sonraki şeyin uyanır uyanmaz akıllı telefonlarında gezinmek olduğunu açıkladı. Bir IDC araştırma raporuna göre, akıllı telefon kullanıcılarının yüzde 80'i uyandıktan sonraki 15 dakika içinde telefonlarını kontrol ediyor, ancak görünüşte masum olan bu alışkanlık stres tepkinizi tetikleyebilir. Uyandığınızda beyniniz yavaş yavaş delta dalgalarından (derin uyku) teta dalgalarına (uykulu, meditatif bir durum) ve alfa dalgalarına (uyanık dinlenme) geçiş yapar. Ancak, telefonunuzu kullanarak bu döngüyü kesintiye uğratırsanız, beyninizin önemli teta ve alfa aşamalarını atlamasına ve doğrudan beta durumunda tamamen uyanık olmasına neden olur.

3- Kandetzke, kadınların sabahları yaptığı bir diğer yaygın hatanın da aç karnına egzersiz yapmak olduğunu ve bunun 'kadın vücudu üzerinde çok fazla strese neden olabileceğini' söyledi. "12 saattir, bazen 13, 14 saattir yemek yemiyorsunuz ve şimdi egzersiz seansına yakıtsız giriyorsunuz. Bu yüzden sabahları egzersiz yapmadan önce bir tür atıştırmalık yemenizi tavsiye ederim. Egzersiz yaptıktan sonra kortizolünüzü artıracaksınız ve yemek yemeyerek kortizolünüzü daha da artıracaksınız" diye açıklıyor.

4-Kandetzke, kadınların sabahları sıklıkla yaptıkları son hatanın uyandıktan sonra güneş ışığı almamak olduğunu söylüyor. Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerine (CDC) göre, güneş ışığının sirkadiyen saat, uyku ve uyanıklık üzerinde güçlü bir etkisi vardır. Sabahları, sirkadiyen saat uyandıktan yaklaşık bir saat sonra ışığa karşı en hassastır. Parlak ışık görmek geceleri daha hızlı uykuya dalmanıza ve daha uyanık hissetmenize yardımcı olabilir. Mümkünse en az 20 ila 30 dakika güneş ışığı almanızı öneririm" diyor.

Kandetzke şöyle devam ediyor: Beş dakika bile alsanız, bu sirkadiyen ritminize yardımcı olacak, iyi hissetme hormonunuz olan serotonin üretimine; bağışıklık sağlığınıza ve enerji seviyenize yardımcı olacaktır" diyor.