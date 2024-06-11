Bu yaz ailenizi mutlu edecek 7 eğlenceli ve düşük maliyetli etkinlik

DÜŞÜK MALİYETLİ YAZ ETKİNLİKLERİ

1. Doğayı ve manzaralı yolları keşfedin

Bu aktivite doğanın harikalarını keşfederken bağ kurmanızı sağlar. Ailenizi en iyi siz tanırsınız, bu nedenle yeterince zorlu ancak aileniz için uygun olan doğa parklarını veya parkurları bulun.

Hatta çocukların yerel bitkiler ve yaban hayatı hakkında bilgi edinmesi için basit bir yarışma bile düzenleyebilirsiniz. Yolda veya parkta arayacağınız farklı bitki ve hayvanların bir listesini oluşturun. En çok nesneyi bulan ödülü kazanır! Alternatif olarak, mümkün olduğu kadar çok bitkinin fotoğrafını çekmelerine, çiçek ve yaprakları toplamalarına ve ardından size gezinizi hatırlatacak bir not defteri veya güzel kolajlar hazırlamalarına izin verebilirsiniz.

Yürüyüşe çıkacaksanız herkesin hava koşullarına uygun kıyafetler ve sağlam ayakkabılar giydiğinden, işaretli patikalara sadık kaldığından ve çevreyi tanıdığından emin olun.