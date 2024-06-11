Bu yaz ailenizi mutlu edecek 7 eğlenceli ve düşük maliyetli etkinlik
Yaz geldi çattı... Sıcaklarda çocukları evde tutmak artık çok zor. Peki yazın çocukları evde eğlendirmek için neler yapabiliriz? İşte hem düşük maliyetli hem de eğlenceli 7 yaz aktivitesi...
Yaz muhteşem bir mevsimdir. Yaz deyince akla, uzun günler, sıcacık hava ve haftalarca süren sonsuz eğlenceyi sabırsızlıkla bekleyen çocuklar geliyor. Çocuklarınızı bu kadar mutlu görmek içinizi ısıtsa da bu dönemde onları meşgul edecek aktiviteler konusunda stres yapıyor olabilirsiniz.
Endişelenme. Aile anıları yaratmak, dostça rekabetin tadını çıkarmak veya birlikte dinlenmek için sayısız yaz etkinliği var. Neyse ki ayrıntılı bir gezi planlamanıza gerek yok; Ailenizi arka bahçenizde veya açık havada mutlu edebilirsiniz.
DÜŞÜK MALİYETLİ YAZ ETKİNLİKLERİ
1. Doğayı ve manzaralı yolları keşfedin
Bu aktivite doğanın harikalarını keşfederken bağ kurmanızı sağlar. Ailenizi en iyi siz tanırsınız, bu nedenle yeterince zorlu ancak aileniz için uygun olan doğa parklarını veya parkurları bulun.
Hatta çocukların yerel bitkiler ve yaban hayatı hakkında bilgi edinmesi için basit bir yarışma bile düzenleyebilirsiniz. Yolda veya parkta arayacağınız farklı bitki ve hayvanların bir listesini oluşturun. En çok nesneyi bulan ödülü kazanır! Alternatif olarak, mümkün olduğu kadar çok bitkinin fotoğrafını çekmelerine, çiçek ve yaprakları toplamalarına ve ardından size gezinizi hatırlatacak bir not defteri veya güzel kolajlar hazırlamalarına izin verebilirsiniz.
Yürüyüşe çıkacaksanız herkesin hava koşullarına uygun kıyafetler ve sağlam ayakkabılar giydiğinden, işaretli patikalara sadık kaldığından ve çevreyi tanıdığından emin olun.
2. Deniz eğlencesi ve plaj günleri
Plajda geçirilen bir gün mükemmel bir yaz etkinliğidir. Kumdan kaleler yapmak, kumda çizim yapmak, top oynamak, deniz kabukları ve taşları toplamak veya tespit etmek, su tabancaları veya dalgalara su sıçratmak sizi saatlerce eğlendirecek plaj aktivitelerinden sadece birkaçıdır. Ayrıca bu anıyı eski güzel plaj dondurmasıyla tamamlamayı da unutmayın.
Yakınlarda bir plaj yoksa güvenli bir göl veya nehir bunu yapabilir. Ayrıca yapılacak eğlenceli şeylerin arasına balık tutmayı da ekleyebilirsiniz. Eğlence arasında ailenizin dinlenebileceği içme suyu, kova ve gölgelik bulundurmayı unutmayın. Ayrıca çocuklarınızı sudayken daima izleyin.
3. Arka bahçede kamp yapmak
Unutulmaz yaz maceranızı evinize taşımak için arka bahçenizde bir kamp alanı kurun. Tek yapmanız gereken çadır kurmak, uyku tulumlarını sarmak ve yıldızların altında bir gecenin tadını çıkarmak. Bu aynı zamanda küçük çocuklara tanıdık bir ortamda kamp yapmanın keyfini tanıtmanın akıllıca bir yoludur.
Kamp maceranızı şenlik ateşi, marshmallow kızartma, hayalet hikayeleri, el feneri oyunu oynama ve yıldızları gözlemleme ile tamamlayın.