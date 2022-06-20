Buralara otobüsle ulaşım daha kolay! Otobüs ile keşfedilecek en güzel 6 tatil yeri

Gelibolu

Çanakkale’nin Kurtuluş Savaşı’nda çok önemli bir yere sahip olan ilçesi Gelibolu hem tarihi değerleri hem de doğal güzellikleri ile muhteşem bir tatil destinasyonu. Gelibolu’ya en kolay ulaşım imkanı otobüsle sağlanıyor. Gelibolu otobüs bileti alarak İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Adana ve daha pek çok kentten yarımadaya direkt ulaşabilirsiniz. Gelibolu’da Türkiye’nin en büyük mevlevihanelerinden biri olan Gelibolu Mevlevihanesi, Gelibolu Kalesi, Bayraklı Baba Türbesi, Gelibolu Savaş Müzesi ve Piri Reis Müzesi’ni ziyaret edilebilirsiniz.