Buralara otobüsle ulaşım daha kolay! Otobüs ile keşfedilecek en güzel 6 tatil yeri
Tatil rotaları oluşturulurken özellikle bazı tatil beldeleri için havalimanına olan uzaklıkları sebebiyle otobüsle ulaşım tercih ediliyor. Otobüsle keyifle gidilebileceğiniz ve farklı yerler keşfedebileceğiniz en güzel 6 rota...
Bazı tatil bölgeleri için otobüsle ulaşım çok daha konforlu oluyor. Türkiye’nin seyahat sitesi Enuygun.com seyahatseverler için otobüsle daha konforlu bir şekilde ulaşabilecekleri yaz tatili rotalarını derledi. Hem keyifli hem de eğlenceli seçeneklerin bulunduğu listede her zevk ve bütçeye uygun bir alternatif bulunuyor. İşte bu yaz gidebileceğiniz birbirinden farklı 6 rota:
Ayvacık
Hem sakin hem de kolay ulaşımı ile öne çıkan lokasyonlardan biri olan Ayvacık’ta deniz tatili için Assos Antik Liman, Sivrice Koyu, Kadırga Koyu, Sokakağzı ve Küçükkuyu’daki plajlar tercih edilebilir. Doğa tatilinden hoşlananlar ise Kaz Dağı, Adatepe, Yeşilyurt köylerini ve Mıhlı Şelalesi’ni gezebilir, tarihin eşsiz derinliklerinde kaybolmak isteyenler ise Assos Antik Kenti’nin sembolü Athena Tapınağı’nda muhteşem gün batımı manzarasını izleyebilir. Ayvacık otobüs bileti ile kolaylıkla ulaşılabilen ilçede daha konforlu bir seyahat için araç kiralama seçeneğini de değerlendirebilirsiniz.
Gelibolu
Çanakkale’nin Kurtuluş Savaşı’nda çok önemli bir yere sahip olan ilçesi Gelibolu hem tarihi değerleri hem de doğal güzellikleri ile muhteşem bir tatil destinasyonu. Gelibolu’ya en kolay ulaşım imkanı otobüsle sağlanıyor. Gelibolu otobüs bileti alarak İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Adana ve daha pek çok kentten yarımadaya direkt ulaşabilirsiniz. Gelibolu’da Türkiye’nin en büyük mevlevihanelerinden biri olan Gelibolu Mevlevihanesi, Gelibolu Kalesi, Bayraklı Baba Türbesi, Gelibolu Savaş Müzesi ve Piri Reis Müzesi’ni ziyaret edilebilirsiniz.
İğneada
Longoz ormanları ve uzun sahil şeridi ile İstanbul Avrupa Yakası’ndan direkt otobüs ile ulaşabilen İğneada da otobüsle gidilmesini önerilen rotalardan bir diğeri. Trekking, kamp, kano, ATV turu, piknik ve doğa yürüyüşü gibi aktivitelere de olanak sunan İğneada’da; Dupnisa Mağarası, İğneada Plajı, İğneada Longoz Ormanları ve Mert Gölü görülmesi gereken yerler arasında. Bölgenin en sevilen aktivitelerinin başında Mert Gölü’nde longoz ormanlarına doğru yapılan kano sürüşü geliyor. Bölgeye İğneada otobüs bileti alarak İstanbul Avrupa Yakası’ndan direkt ulaşım sağlayabilirsiniz.