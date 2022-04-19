“Cadı Üçlemesi 15+” belgeseli 41. İstanbul Film Festivali'nde

Birçok ünlü ismin destek verdiği “Cadı Üçlemesi 15+” adlı belgeselin 41. İstanbul Film Festivali kapsamındaki gösterimleri Burcu Biricik, Ece Dizdar, Damla Sönmez, Ceren Moray, Cemre Ebüzziya, Fadile Paksoy, Selen Şenay, Emre Boncuk, Önem Günal, Gülhan Düzgün gibi destekçi isimlerin ve belgeselde gerçek hikâyelere sesleriyle hayat veren Hare Sürel ile Gülçin Kültür Şahin’in katılımlarıyla gerçekleşti!

“CADI ÜÇLEMESİ 15+ CEZAEVİNDEN MEKTUPLAR”

KÜNYE

Seslendirenler: Hare Sürel, Gülçin Kültür Şahin

Yönetmen : Ceylan Özgün Özçelik

Yapımcı: Armağan Lale

Görüntü Yönetmeni: Gözde Koyuncu

Kurgu : Arzu Volkan

Ses Tasarım ve Miksaj: Fatih Rağbet, Eli Haligua

Müzik : Ekin Fil

Renk Düzenleme: Elif Tekneci

Görsel Efekt Sanatçısı: Halit Aktı

Prolog ve Arka Jenerik Tasarım : Selda Taşkın, Dilde Mahalli

İsim Afiş ve Broşür Tasarım: Dilde Mahalli

Yapım Şirketi: Filmada

Yapım Yılı: 2022

Yönetmenliğini Ceylan Özgün Özçelik’in, yapımcılığını Armağan Lale’nin üstlendiği “Cadı Üçlemesi 15+”in, festivalin Ulusal Belgesel Yarışması kapsamında 15 ve 18 Nisan’da gerçekleşen iki gösteriminde de salonlar tamamen doldu. Gösterim sonrası gerçekleşen söyleşilerde belgesel ekibi izleyicilerin sorularını yanıtlarken, Özçelik’in “Kadınlar özsavunma hakkını kullandığında sistem neden yakacak bir cadı arıyor?” sözleri alkışlarla karşılandı. “Cadı Üçlemesi 15+ Cezaevinden Mektuplar”, kadınlara ve kız çocuklarına yönelik şiddete dair farklı biçimlerde, zamansız ve mekânsız şifa hikâyeleri anlatan üçlemenin ikinci filmi…

Canına tak eden kadınlar cezaevlerinden yaraları ve şifaları haykırıyor, “Cadı Üçlemesi 15+” belgeseli onların haykırışlarını beyazperdeye taşıyor…

CADI ÜÇLEMESİ 15+ KONUSU

Yönetmen Ceylan Özgün Özçelik’in, ortak teması kadınlara ve kız çocuklarına yönelik şiddet olan ve farklı formlarda farklı öyküler anlatan “Cadı Üçlemesi” projesi, bir belgesel ile biri kısa biri uzun iki kurmaca filmden oluşuyor. AB Temel Haklar Ajansı’nın 2014 tarihli araştırmasının sonuçlarına göre her üç kadından birinin 15 yaşından itibaren fiziksel ve/veya cinsel şiddete maruz kalmasından yola çıkarak isimlendirilen, projenin ikinci filmi “Cadı Üçlemesi 15+”, kendilerine şiddet uygulayan kocalarını öldürmüş iki kadının öyküsünü anlatıyor. Aylin ve Havva evlerini, sevgiyi, öfkeyi, çocukluklarını, çocuklarını, düşlerini ve kâbuslarını paylaşıyor. Aylin ve Havva’nın mektuplara döktükleri duyguları aktarırken gerilimden deneysele türler arasında dolaşan “Cadı Üçlemesi 15+”, şiddetin zaman ve mekân tanımayan döngüsünde iki kadının “suçlu” bulunmasını sorguluyor. İki başarılı oyuncu, Hare Sürel ve Gülçin Kültür Şahin ise Aylin ve Havva’nın mektuplara döktükleri sesleri oluyor.

Önem Günal, Aybüke Pusat, Fadile Paksoy, Elif Yakarçelik, Emre Boncuk, Ceren Moray, Cemre Ebüzziya, İrem Sak, Ece Dizdar, Belçim Bilgin, Billur Arıkan, Gülhan Düzgün, Damla Sönmez, Canan Ergüder, Burcu Biricik, Hazal Kaya, Selen Şenay ve Hasibe Eren’in desteklediği belgeselin yapımcılığını Armağan Lale üstleniyor.

Yeni Film Fonu Prodüksiyon Desteği, Kültür Bakanlığı Belgesel Yapım Desteği ve Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı Desteği kazanan “Cadı Üçlemesi 15+”, 2020 yılında Antalya Film Forum’da ise Belgesel Work in Progress Ödülü’ne layık görülmüştü.

Filmada yapımı “Cadı Üçlemesi 15+ Cezaevinden Mektuplar”, İKSV’nin 8-19 Nisan 2022 tarihleri arasında düzenlediği 41. İstanbul Film Festivali’nin Ulusal Belgesel Yarışması’nın finalistleri arasında yer alıyor.

CADI ÜÇLEMESİ 15+ FRAGMANI