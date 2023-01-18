Çöp Adam dizisine yeni oyuncu dahil oluyor

Başrollerinde Engin Altan Düzyatan, Elçin Sangu, Sedef Avcı ve Sinan Albayrak'ın yer aldığı Çöp Adam dizisi Kasım ayında yayın hayatına başlamıştı. Senaryosunu Gülseren Budayıcıoğlu’nun hikayesinden esinlenerek Melek Gençoğlu ve Su Ersöz’ün yazdığı diziye yeni bir oyuncu katılıyor.

ÇÖP ADAM'A YENİ OYUNCU GELİYOR

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Oyunculuğun yanı sıra dans eğitmenliği de yapan Hira Koyuncuoğlu, Çöp Adam’ın ekibine katıldı. Yetenekli oyuncu dizide evin babası Bülent Yılmaz’ın (Salih Kalyon) gayrimeşru kızı Dilber’e hayat verecek. Koyuncuoğlu, geçen yaz Disney Plus için çekilen “RU” adlı dizide de çok etkili bir role hayat vermişti.