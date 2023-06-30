Daha genç kalmak ve yaşlanmayı geciktirmek için 5 ipucu

Geç saatlere kadar ayakta kalmak, fazla yemek yemek, sigara içmek ve alkol almak gibi pek çok kötü alışkanlık genç yaşta oluşur. İnsanlar gençken, bu alışkanlıkların yaşlandıklarında ne kadar etkili olabileceğini gerçekten düşünmez veya umursamazlar. Uzmanlar, daha gençken kendinize bakmadığınız için hayatınızın ilerleyen dönemlerinde pişmanlık duymak yerine, bugün sizi 10 yaş daha genç gösterecek bazı iyi alışkanlıklar geliştirmenin daha iyi olduğunu öne sürüyor.

İnsanlar sık ​​sık şunu soruyor: "İnsanların artık genç olmadığı yaş kaç?" Bu konuda Alman yazar Samuel Ullmann şöyle cevap verdi: "Gençlik şeftali gibi bir yüz, kırmızı dudaklar, yumuşak dizler değil, derin bir irade, muhteşem bir hayal gücü ve ateşli bir duygudur." Gençlik geçici bir görünüm veya yaş değil, bir ruh halidir.

GENÇ KALMAK İÇİN 5 İPUCU

1-KALBİNİZDE GENÇ KALIN

Genç bir kalbin yaşla hiçbir ilgisi yoktur, canlılık dolu bir yaşam halidir. Yetişkin olduktan sonra hala çocuksu bir masumiyeti korumak nadirdir. Kalbin genç kalması, çocukluk ifadesi değil, sürekli değişen dünyayı deneyimledikten sonra hala güzelliğin varlığına inanmanızdır. Her zaman bir şeylere merak duyan insanlar, mutluluğa en yakın olanlardır ve doğal olarak genç kalırlar.

2- GÜLÜMSEME YÜZÜNÜZÜ GENÇ TUTAR

Bazen gençler bile gülümsemiyor. Hobileri yok ve hayatta ilginç hiçbir şey olmadığını düşünüyorlar. Bu gençler çok erken yaşlarda bile insana hep yaşlı hissi verirler. Hayatı gerçekten seven insanlar, bir zorluk yaşadıktan sonra bile asla pes etmezler. Ve gülümsediğinizde işler daha iyiye gitmeye başlar!

3- HOBİ SAHİBİ OLMAK YILLARLA YARIŞABİLİR

Bazı insanların kafası her gün karışık çünkü zamanlarının çoğunu cep telefonlarıyla oynayarak geçiriyorlar. Ama boşuna zaman harcıyorlar. Şarkı söylemek, yazmak, spor yapmak gibi bir hobiniz varsa hayatınız daha renkli olacaktır. Bir insan sevdiği şeyi yaptığında, farklı bir ışıkla parlıyormuş gibi görünür.

4- ÖĞRENMEYİ ASLA BIRAKMAYIN

"Yaşlanana kadar yaşa, yaşlanana kadar öğren." Anlamı, öğrenmeyi asla bırakmamaktır. Bir insan hangi yaşta olursa olsun, öğrenmeye devam etme yeteneğini korumalıdır. Yeni bir enstrüman, yeni bir dil veya yeni bir tarif öğrenmek olabilir. Bir kişi yirmi yaşında öğrenmeyi bırakıyorsa, o kişi yaşlıdır. Ama bir insan seksen yaşına kadar yaşar ve hala merak ve bilgiye susamışsa, o kişi hala gençtir.

5- KENDİNİZE BAKIN

Temiz ve düzenli bir görünüme sahip olmak ve uyumlu şekilde giyinmeye özen göstermelisiniz. Her zaman çok meşgul olduğunuz ve zamanınız olmadığı bahanesini kullanmayın. Kendinize iyi bakmanız ve ayrıca kilonuzu koruduğunuzdan emin olmanız gerekir. Kişi kaç yaşında olursa olsun sağlıklı kilosunu ve görünümünü koruduğunda daha genç görünecektir.

Ayrıca sağlıklı beslenmek, yeterli su içmek ve uygun cilt bakım ürünleri kullanmak da daha genç görünmenize yardımcı olabilir. Yıllar geçtikçe daha disiplinli olduğunuzu, kendinize iyi davrandığınızı ve tüm benliğinizin daha genç görünüp hissedeceğini göreceksiniz.