Dar gelen ayakkabılarınızı genişletmenin yolları: 6 kolay yöntem
Bazı ayakkabılar ayağımıza tam olsalar da formu gereği ayakları fazlasıyla sıkabilir bu yüzden ayakkabıları genişletmek gerekli olacaktır. Ayaklarınızı sıkan ayakkabıları genişletmenin pek çok pratik yöntemi bulunuyor. İşte ayağınızı sıkan ayakkabı nasıl genişletilir? En kolay 6 yöntem!
Özellikle online alışverişin arttığı dönemde ayakkabı almak oldukça riskli. Bazen satın aldığınız ayakkabı ilk giyişte çok rahat gibi gözükse de aslında sonradan ayakları sıktığını fark edebiliriz. Peki sıkan ayakkabılar nasıl genişletilir? 6 pratik yöntem ile dar ve sıkan ayakkabılarınızı artık rahatlıkla giyebileceksiniz…
Ayrıca eğer ayakkabınız büyük geldiyse o zaman 'Büyük gelen ayakkabı nasıl küçültülür' haberimize de bakabilirsiniz.
Akşam evde ilk denemeyi yapın
Ayakkabılarınız biraz rahatsızsa, onları evin içinde giymeyi deneyin. Bazen, bunu birkaç akşam tekrarlamak ayakkabınızı genişletmeyi sağlayacaktır. Özellikle dışarısı sıcaksa veya o gün çok yürüdüyseniz, bu yöntemi denemeden önce ayaklarınızı dinlendirin.
Kalın çorap giyin
Kalın çorap yöntemi de dar ayakkabıyı genişletmek için kullanılan bir başka yöntemdir. Bu yöntem de ayağımızı sıkan ayakkabıları genişletmek için kalın bir çorap giyiyoruz ve ardından sıkan ayakkabıyla 1-2 saat geçiriyoruz veya yürüyoruz. Sıkan bölgelere 20 ile 30 saniye saç kurutma makinesi uygulamayı deneyin. Bu sayede ayakkabı kalın çorabın boyutunda genişliyor.
Su torbası ile ayakkabınızı genişletin
Sıkan ayakkabınızı genişletmek için buzdolabı poşeti alın ve poşetlerin içerisine bir miktar su koyun. Ardından poşetlerin ağzını sıkıca bağlayın. En son olarak ayakkabınızı buzluğa koyarak bir süre bekletin. Sürenin sonunda ayakkabılarınızı çıkartarak normal sıcaklığa döndükten sonra ayakkabınızın genişlemiş olacak.
Soyulmuş patates
Bir patatesi soyun ve ayakkabınızın burun kısmının şeklini alacak şekilde (ayakkabının ön tarafı) koyun. Patatesi bir kağıt havluyla kurulayın ve gece boyunca ayakkabınızın içinde tutun. Bu yöntemle ayakkabınızın rahatlayacaktır.