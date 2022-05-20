Dar gelen ayakkabılarınızı genişletmenin yolları: 6 kolay yöntem

Özellikle online alışverişin arttığı dönemde ayakkabı almak oldukça riskli. Bazen satın aldığınız ayakkabı ilk giyişte çok rahat gibi gözükse de aslında sonradan ayakları sıktığını fark edebiliriz. Peki sıkan ayakkabılar nasıl genişletilir? 6 pratik yöntem ile dar ve sıkan ayakkabılarınızı artık rahatlıkla giyebileceksiniz…

Ayrıca eğer ayakkabınız büyük geldiyse o zaman 'Büyük gelen ayakkabı nasıl küçültülür' haberimize de bakabilirsiniz.

Akşam evde ilk denemeyi yapın

Ayakkabılarınız biraz rahatsızsa, onları evin içinde giymeyi deneyin. Bazen, bunu birkaç akşam tekrarlamak ayakkabınızı genişletmeyi sağlayacaktır. Özellikle dışarısı sıcaksa veya o gün çok yürüdüyseniz, bu yöntemi denemeden önce ayaklarınızı dinlendirin.