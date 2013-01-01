Perde hakkında aklınıza takılan sorular mı var? Aradığınız cevaplar burada!
1. Güneşlik seçerken
nelere dikkat etmeli?
Önceliğiniz dekorasyon stilinize
en uygun seçeneklerde olsun.
Örneğin yalın ve modern bir
dekorasyon uyguluyorsanız stor
perde uygulayın. Gergin ve sert
kumaşlardan yapılan storlarda
oldukça sade ve düz seçenekler
tercih ediliyor. Katlamalı storlarsa
açıkken düz, kapalıyken
hafif pilise formuyla daha sofistike
bir etki yaratır.
2. Hangi model perde
seçmeliyim?
Her perde dikimi farklı bir stil yaratır.
En klasik olanı kalem pilise
perdeler pencerenizi dolgun ve
zengin gösterir. İnce pilili veya
büzgülü perdeler, günlük yaşam
alanları yerine resmi davetlerin
verildiği salonlarda tercih
edilebilir. Yumuşak ve geniş
kıvrımlı rustik veya halkalı perdelerse
daha modern stillerde
de kullanılabiliyor.
3. Perde borusu mu, korniş mi?
Perde boruları bitiş uçlarında
kullanacağınız farklı formlarda,
figürlerle pencereleri dekoratif
açıdan zengin gösterir. Kalem
ya da çimdik pilise perdeleri
de halkalarla boruya asabilirsiniz.
Kornişler ise genellikle bir
perde başlığı ya da kartonpiyer
arkasına gizlenir. Bu tarz perdeler
çok daha ciddi ve klasik bir
hava yaratır.
4. Farklı sistemler bir arada
kullanılabilir mi?
İki farklı sistemi bir pencerede
kullanmak karmaşa yaratabilir.
Modern stillerde düz stor güneşlik
üzerine kontrast renklerde pilise
perdeler asarak etkiyi dengeleyin.
Aynı pencerede birden
fazla perde sistemi odanıza
ekstra hacim ve derinlik kazandırır.
Ayrıca ısı, ışık tasarrufu
ve mahremiyet gibi işlevleri
aynı anda sunar.
5. Doğru perde ölçüsü için
ne yapmalı?
Doğru ölçü için en az iki kişi olmalı
ve aldığınız ölçüyü mutlaka
çapraz kontrol yapmalısınız.
Perde sistemini bir nişe mi asacaksınız,
düz mü geçeceksiniz?
Satın almadan önce bunlara
karar verin. Ölçüyü metal ve
sert bir metreyle alın. Perdenizi
siz değiştiriyorsanız en basit çözüm
perde borusu kullanmaktır.