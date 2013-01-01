5 soruda doğru perde

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Perde hakkında aklınıza takılan sorular mı var? Aradığınız cevaplar burada!

1. Güneşlik seçerken nelere dikkat etmeli?

Önceliğiniz dekorasyon stilinize en uygun seçeneklerde olsun. Örneğin yalın ve modern bir dekorasyon uyguluyorsanız stor perde uygulayın. Gergin ve sert kumaşlardan yapılan storlarda oldukça sade ve düz seçenekler tercih ediliyor. Katlamalı storlarsa açıkken düz, kapalıyken hafif pilise formuyla daha sofistike bir etki yaratır.



2. Hangi model perde seçmeliyim?

Her perde dikimi farklı bir stil yaratır. En klasik olanı kalem pilise perdeler pencerenizi dolgun ve zengin gösterir. İnce pilili veya büzgülü perdeler, günlük yaşam alanları yerine resmi davetlerin verildiği salonlarda tercih edilebilir. Yumuşak ve geniş kıvrımlı rustik veya halkalı perdelerse daha modern stillerde de kullanılabiliyor.



3. Perde borusu mu, korniş mi?

Perde boruları bitiş uçlarında kullanacağınız farklı formlarda, figürlerle pencereleri dekoratif açıdan zengin gösterir. Kalem ya da çimdik pilise perdeleri de halkalarla boruya asabilirsiniz. Kornişler ise genellikle bir perde başlığı ya da kartonpiyer arkasına gizlenir. Bu tarz perdeler çok daha ciddi ve klasik bir hava yaratır.



4. Farklı sistemler bir arada kullanılabilir mi?

İki farklı sistemi bir pencerede kullanmak karmaşa yaratabilir. Modern stillerde düz stor güneşlik üzerine kontrast renklerde pilise perdeler asarak etkiyi dengeleyin. Aynı pencerede birden fazla perde sistemi odanıza ekstra hacim ve derinlik kazandırır. Ayrıca ısı, ışık tasarrufu ve mahremiyet gibi işlevleri aynı anda sunar.



5. Doğru perde ölçüsü için ne yapmalı?

Doğru ölçü için en az iki kişi olmalı ve aldığınız ölçüyü mutlaka çapraz kontrol yapmalısınız. Perde sistemini bir nişe mi asacaksınız, düz mü geçeceksiniz? Satın almadan önce bunlara karar verin. Ölçüyü metal ve sert bir metreyle alın. Perdenizi siz değiştiriyorsanız en basit çözüm perde borusu kullanmaktır.



Evim dergisinden derlenmiştir.