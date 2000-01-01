Evinizin lüks ve güzel görünmesi için dekorasyon dergilerine mi bakıyorsunuz? Evinizi daha çekici hale getirmenin yollarını sürekli olarak mı düşünüyorsunuz, ancak nereden başlayacağınız konusunda hiçbir fikriniz yok mu? İşte size 6 öneri...

Lüks ve şık bir alana sahip olmak her ev sahibinin hayalidir. Ama eviniz dağınıklıkla doluyken ve tüm eşyalarınız dergiye yakışır bir şey değilse, bu nasıl başarılabilir?

Modaya uygun bir ev tasarlamanız mümkün. Mobilyalarınızı seçerken yüksek kaliteli ve ünlü stillerden yararlanabilir ve buna uygun bir şekilde evinizi döşeyebilirsiniz. Sonuçta piyasada çok yüksek fiyatlara satılan mobilyaların benzerlerini de uygun bir şekilde yaptırabilirsiniz.

Eğer koltuk satın almanız gerekiyorsa tabii ki stiliniz ve tercihinize uygun olmalı. Ev dekorasyonu endüstrisi gün geçtikçe gelişiyor ve her gün yeni koltuk tasarımları piyasaya çıkıyor.

L KOLTUKLARI GÖZ ARDI ETMEYİN





Bazı kişiler mobilyaların lüks görünmesini önemsiyor ancak bazıları da rahatlığı ön planda tutuyor. Bu nedenle kadife, keten ve yumuşak kumaşları çok seviliyor. Bu tür yumuşak ve rahatça oturabileceğiniz L şeklindeki köşe koltukları bir alternatif olarak düşünebilirsiniz. Yine deri gibi özel ve zengin görünen döşeme malzemeleri de rahatlığın yanı sıra, ev tasarımlarında güzel bir görünüm sunuyor.

Salonunuzu tasarlarken yemek odasını da ihmal etmeyin. Yemek odası, evlerimizde en çok kullanılan alanlardan biridir. Odayı modern hale getirmek için çiçek aranjmanları ve mobilyaları tamamlayan bir halı edinin. Daha etkili bir görünüm için üstü mermerden olan yemek masaları da güzel bir seçenektir.

MEKANINIZI DOĞRU KULLANIN





Küçük bir yaşam alanına sahip olmak, tarzınızı göstermemek için bir bahane değil. Bir stüdyo daire de büyük bir ev kadar güzel döşenebilir. Ancak, alanınız için neyin işe yarayıp neyin yaramadığına yakından bakmanız gerekir.

Aç-kapa tarzı yataklı bazalar da küçük alanlarda şık durabilir. Evin her yanını eşyalarla doldurmak yerine şık ufak bir çekyat, güzel bir halı, perde ve sehpayla çok hoş bir bütünlük elde edebilirsiniz.

TV ÜNİTELERİNE DİKKAT!





Dahası, oturma odanızı düzenlerken, eğlence ünitelerini de onlara uygun bir şekilde dizayn edebilirsiniz. Trend olan LED TV dolapları da oturma odanıza şık bir görünüm verir. Modern evler hem işlevsellik, hem de estetik açıdan popülerdir. Daireniz için ideal eğlence ünitesini alırken tabii ki odanın boyutu önemlidir. Yine şömine gibi ana özelliklerin nerede olduğunu da göz önünde bulundurarak, bu üniteleri koyacağınız alanı belirleyin.

YATAK ODASI DEKORASYONUNDA LÜKS GÖRÜNÜM





Evinizdeki en kişisel alan olan yatak odası biraz şımartılmayı hak eder. Yatak odasını güzel bir hale getirmek için taç şeklinde yatak başlıkları seçebilirsiniz.

Daha zengin görünümlü bir oda istiyorsanız, kadife bir yatak seçin. Çünkü kadife zenginlerin favorisidir ve görünümüyle oldukça şıktır. Bir odaya getirdiği ihtişam eşsizdir. Daha fazla ihtişam görmek istiyorsanız da kristallerle süslenmiş şık bir tasarım satın alın. Yarattığınız lüks görünümü perçinlemek istiyorsanız yatağınızda çok sayıda yastık kullanmayı da unutmayın. Pratik yastıklar başlığa karşı yerleştirilmeli ve ardından dekoratif yastıklar üzerine yerleştirilmelidir.

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