Yatak odanızın her zaman stil sahibi ve sanatsal değeri olan aksesuarla mı dolu olmasını istiyorsunuz. Şimdi size, sizi çok daha rahat ettirip, huzur verecek bir yatak odasının hangi renklerde olmasını ve nasıl dizayn edilmesi gerektiği konusunda yardımcı olalım.

Çoğu insan yatak odalarını mevsim renklerine göre dizayn eder. Bazıları kış renklerini tercih ederken, bazıları da rengarenk sonbaharı, ya da doğal ilkbahar renklerini sever. Her mevsimin kendine özgü farklı güzellikleri vardır.

HER ŞEY ELİNİZDE

Eğer yatak odanızı mevsimlerin rengine göre düzenli olarak değiştirme şansınız yoksa, kendinize uygun bir mevsim moduna göre dizayn edebilirsiniz. Tüm bunların muhteşem görünmesi ise yatağınızın ruhu, perdeler, mobilyalar ve diğer aksesuarlara bağlı.

Siyah-beyaz, kahverengi-beyaz ve her halukarde bej gibi renkler yatak odalarınızda yer alabilir. Bunlar birçok insanın tercihidir.

Yatak odanızı değiştirmek her zaman sizin için masraflı ve gereksiz olabilir. Bazı insanlar kendilerini rahat ettirecek bir oda için büyük paralar harcamayı düşünebilir. Ancak çok mutlu olabileceğiniz, kendinizi rahat hissedeceğiniz bir yatak odasını düşük bir bütçeyle de gerçekleştirebilirsiniz.

İşte zor bir günün ardından dinleneceğiniz yatak odalarınızı düzenlemek için bazı taktikler:

YATAK ODASI AKSESUARLARI:

Yatak odası setleri genelde dört, altı ve sekiz parça olabilir. Resim çerçevesi, giysi dolabı, gece lambası, askılıklar, çarşaf ve yatak örtüsü gibi eşya ve aksesuarlar her yatak odasında bulunur. Her şeyin birbirine uyumlu olması çok önemlidir.



PERDELER

Perdeler bir yatak odası için önemlidir çünkü rengi ve dizaynları odanın tüm görünümünü etkiler. Çünkü baskın rol oynarlar. Mutlaka yatak odanızı dizayn ettikten sonra perde seçimine gidin ve hangi perdenin daha iyi duracağını düşünerek hareket edin. Daha çok gözleri yormayan desensiz ve pastel tonlardaki perdeler yatak odasına uygundur.



Uzun tüller, saten ya da ipek kumaşlardaki perdeler yatak odalarında çok daha iyi durur.

YATAĞIN RUHU

Yatak odası dekorunda yatağın, örtülerin, yastıkların çok önemli rolü vardır. Sizi rahat ettirebilecek yumuşak, pamuklu örtüler seçin. Çünkü doğru bir kumaştan yapılmış örtü sizin çok daha iyi uyumanızı sağlar. Sadece süslü olduğu için kullandığınız battaniye, örtüler uykunuzu bölebilir.

Birçok insan her mevsim için değişik yatak örtüleri kullanır. Ama başka aksesuarla da yatak odanızı canlandırabilir ve sürekli yatak örtüsü setleri almaktan kurtulabilirsiniz.

Bunu da yatak odasının duvarlarının rengini değiştirerek uygulayabilirsiniz. Yatak örtünüzle, perdenizin renklerini de uyumlu kılarak bunu gerçekleştirebilirsiniz. Bu da odaya muhteşem bir kontrast getirir.

LAMBA

Gece lambasının rengini de sarı ışık yapmayı ihmal etmeyin. Çünkü beyaz ışık uyumanızı zorlaştırır. Sarı ışık gözleri yormaz ve dinlendirir.

HALI

Yine halı da bir diğer önemli bir yatak odası aksesuarıdır ve odanıza stil katar. Bu için her zaman odadaki diğer aksesuarların havasını söndürmeyecek nötr renkler seçmeye dikkat edin. Yatak odanıza dayanıklı halılar seçin. Çünkü onları sık sık yıkatmanız gerekecektir. Yani duvardan duvara halı yerine ufak, kolay yıkanabilecek halılar tercih edin.



TÜYLÜ PELUŞLAR

Tüylü ufak kilim ya da pelüşler geleneksel olarak herkesin kullandığı ve evi şık gösteren aksesuarlardır. Yürüdüğünüz bölgeler kirlenmesin diye bu tür tüylü pelüşleri halılarınızın üzerine de serebilirsiniz. Tabii yatak odanızın renklerine uyum sağlamasını göz ardı etmeyin. Böylece halılarınızı sık sık yıkamaktan da kurtulabilirsiniz. Bazı tüylü ufak halılar gerçekten de çok pahalıdır. Çünkü doğal derilerden ya da tüylerden yapılmış olabilir. Yine de ufak bir bütçeyle de bunlara benzer peluş kilimler almanız mümkün. Böylece çok şık ve zengin duran bir yatak odasına sahip olabilirsiniz.



Mutlaka zevklerinize uygun renkleri ve modelleri tercih edin. Çünkü yatak odanız size özeldir ve geceleri derin bir uyku çekeceğiniz yer mutlaka sizin zevkinize uygun olmalıdır.

YATAK

Tabii ki yatak odasının en önemli mobilyası yataktır. Yattığınız yer gerçekten de rahat olmalı. Çünkü günün önemli bir bölümünü burada geçiriyorsunuz. Yatak odanızda da en çok zaman geçirdiğiniz yer burası.



Bu nedenle şekli, büyüklüğü, rahatlığı tüm diğer mobilyalardan çok daha önemli. Odanızın merkezinde olan yatağa, diğer mobilyaların uyum sağlaması gerekiyor.

Artık piyasada kalp şeklinde, ya da yuvarlak, dev yataklar satılıyor. Bu nedenle karyolanızın dışında rahat bir yatak sizin strenizi alıp, iyi bir uyku almanızı sağlayarak, ertesi güne hazırlayacaktır. Yatak odanızın büyüklüğüne bağlı olarak bu yataklardan birini seçebilirsiniz.

ELBİSE DOLABI

En iyi gardolap tabii ki dıştan şık ve zarif bir tasarımı olan ve içinde de eşyalarınız için bol alan bulunan bir dolaptır. Ama yine de şunu unutmayın ki bir elbise dolabının iç dizaynı dış dizaynından daha önemlidir. Çünkü sizin kıyafetleriniz, ayakkabılarınız ve diğer aksesuarlarınız için yapılmıştır. Satın alırken tüm kıyafetlerinizi alıp alamayacağını mutlaka ölçüp, tartın. Eğer odanızda yeterli alan varsa yine tekerlekli askılıklara da bazı kıyafetlerinizi yerleştirebilirsiniz. Bu da odanızı çok daha ilginç kılabilir.



KOMODİN

Yatakların yan tarafına konulan komodinler bazen iki bazen de bir tane olabiliyor. Komodinler bazen yatak odalarında set halinde satılabiliyor. Ancak kendiniz için tek parçalık mükemmel bir komodin de oluşturabilirsiniz. Yani illa set olması gerekmiyor. Özellikle gece lambanızı, alarm saatinizi, telefonunuzu, kitaplarınızı rahatça koyabileceğiniz raf şeklinde dolaplar da yatak odanızda güzel bir dizayn oluşturabilir. Bu dolabın üzerine koyacağınız güzel, şık mumlar da odanızda lüks bir görünüme neden olacaktır.



MAKYAJ MASASI

Kadınların yatak odalarında en önemli mobilyadır. Stili ve alımlığı ile sizin ruh halinizi de yansıtır. Buraya tüm kozmetik malzemelerinizi ve diğer aksesuarlarınızı koyabilirsiniz. Makyaj masanızı odanın en aydınlık noktasına koymayı unutmayın. Çünkü burada adı üzerinde makyajınızı da rahatlıkla yapabileceğiniz doğru ölçülerde bir ayna bulunmalıdır.



Ekstra: Yatak odanızdaki duvarları birden fazla renge boyatarak, daha çekici ve büyük gösterebilirsiniz.





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