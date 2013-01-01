Bahar dalı (Chaenomeles japonica)

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Mevsim habercileri

Chaenomeles Japonica yani Japon ayvası, dikensi dallarında çiçek açıp kışın ardından gelen baharın habercisidir. Yolda yürürken karşılaştığınız patlamaya hazır tomurcuklar baharın güzelliğini yüzünüze fısıldar. Gül ailesinden olan bu türün anavatanı, Çin, Kore ve Japonya’dır. Kireçli topraklar hariç tüm alanlarda, özellikle killi topraklarda bu bitkiyi rahatlıkla yetiştirebilirsiniz. Güneşli, yarı gölgeli kuytu alanlarda bitkiniz mutlu olur. İç mekanda da dilerseniz dekoratif özel bir saksı içinde çiçekli dalları misafir edebilirsiniz.