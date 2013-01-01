Bahçe keyfi

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En keyifli bahçe mobilyaları...

Güneşin parlaklığı artıkça, tembellik katsayımız da ona paralel yükseliyor. Dinlenme ve enerji toplama ihtiyacımızdan bahçe, balkon ve teraslarımızda geçirdiğimiz gün sayısı da fazlalaşıyor. Konfor dozu yüksek mobilyaları enine boyuna sizin için araştırdık. Unutmayın, yayılmak serbest!



Şehirli konformist

Çalışmaktan kendinize vakit ayıramıyorsanız, tatili şehre getirmek için harekete geçmelisiniz. Kumsal renklerinin hakimiyetinde neo-rustik mobilyalar şehir bahçenizde bir Zen etkisi

yaratmanızı sağlayacak.



Çökme Efekti

Oturduğunuzda bedeninizin şeklini alan dolgulu koltuklar, bahçe ve havuz kenarları için farklı olduğu kadar konforlu bir alternatif olabilir.



Keyif düşkünü

Tüm yıl ofiste veya okulda oturmaktan sıkılmış olanların tatilde yapması gereken bolca uzanmak. Güneşin etkisinin çok hissedildiği yerlerde gölge yerleri veya gölgelikli mobilyaları tercih edin.



Denize karşı

Sahil evlerine en çok yakışan mavi-beyaz ikilisi, bu yıl griden turkuaza geniş bir renk paletinde karşımıza çıkıyor. Bu ikinin eşlikçileri ise her zamanki gibi hasır örgüler ve tik mobilyalar... Sıcağa dayanıklı ve fazla bakım gerektirmeyen kaktüs ve sukkulentler tam da bu evlere göre.



Stil Sahibi

Bu yazlık berjerler, gazete ve kitabınızı okumak için ideal. Geniş kolçaklarına meşrubat bardağınızı yerleştirin ve keyfe devam edin.



Doğa tutkusu

Akdeniz minimalizmi yaratmak için, başrole daima doğayı koyun. Ham ahşap mobilyalar, uçuşan keten perdeler estetik arayışınıza çözüm olacak. Dış mekanlara kimlik katan unsur

bitkileri, mümkün olduğunca çok kullanın.



Neşeli çizgiler

Günümüz teknolojisi artık açık havada da bir renk geçidi yaratmamıza imkan tanıyor. Dayanıklı, leke tutmaz ve solmaz kumaşlar, hava koşullarına dayanıklı PVC iplikler ve boyalar.... Bu sezon, renk kombinlerinde etnik bir görünüm yerine pop-modern düzenler daha çok ilgi çekecek.



*EvBahçe dergisinden alınmıştır.