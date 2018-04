Herkesin evi özeldir. Özel olmayan ev yoktur. Hele bir de bahçeli evler ve keyifli köşeler söz konusu oldu mu, fazla söze gerek yok. Her köşe duyguyla, zevkle kurgulanmış. Mevsim gereği bahçelere çıkıyor ve mutlu köşelere konuk oluyoruz...

Rana Korgül /EvBahçeKadir Aşnaz“Bahçe, özgür olduğum alan benim için. Stresimi attığım, nefes aldığımı hissettiğim, çimlerin üzerine uzanıp kendimi dinlediğim yer. Yoğun iş temposundan arta kalan zamanımı bahçemde olan bitkilere ayırmayı seviyorum. Bahçede benimle oynamak için bekleyen köpeğim ile vakit geçirmek de keyfimi arttırıyor. Kendi ellerimle yaptığım bahçem, enerjisi yüksek olan bir alan benim için. Onu süsleyen bitkiler de bu alanı daha keyifli kılıyor. Burası ise benim kendimi mutlu hissettiğim bir köşe. Renklerini çok beğendiğim ortancalar masanın tam ortasında olup cam damacanalar büyük oldukları için zeminde yer aldı. Burada keyif ve renklerin enerjisi ön planda tutuldu. Çok çeşitli bitkiler ve renkli aksesuarlar görsel olarak hoşuma gidiyor. Size kendinizi iyi hissettirecek her şey doğada var zaten. Mutluluk, sevdiklerinizle geçirdiğiniz vakittir. Onlara hep daha fazla zaman ayırmanızı öneririm. Koşuşturmalı iş temposunda kendime ayırdığım vakitler ise benim kendimi mutlu hissettiğim anlardır...”“Şehirde yaşamayı seviyorum. Galata çok merkezi bir yer ama maalesef yeşil alan oldukça az. Çok şanslıyım çünkü binamızın hem bir ortak bahçesi, hem de terası var. Burada daha çok yaz aylarında komşularım ve arkadaşlarımla vakit geçiriyoruz. Bahçemizin bu köşesi, çiçeklerle daha da güzelleşti. Olmazsa olmaz taze çiçekler! Geniş bir oturma alanı ve akşam yaktığımız mumlar da günün yorgunluğunu atmak için birebir. Burayı dekore ederken öncelik rahatlıktı. Büyük bir kanepe, bol yastık, çiçekler ve atıştırmalıklar düşündüm. Küçük dokunuşlarla, gülümseten minik detaylarla hayatı daha mutlu kılmak aslında çok zor değil. Etrafımda harika insanlar, dostlarım ve ailem olduğu için ben çok şanslıyım. Ve bunun hayattaki en büyük zenginlik olduğunu düşünüyorum. Nerede olduğunun değil; aslında kimlerle olduğunun önemi var. Çünkü mutluluk, paylaştıkça çoğalır ve büyür...”“Hayatımın en önemli yeri evim. Hem ben, hem de köpeğim Pino en çok vaktimizi bu bahçede geçiriyoruz. Kitap okumalarım hariç, günümün en az 6-7 saati bahçemde geçer. Renkli çiçek açan her türlü çiçeği seviyorum ama begonvil ve sardunyalarım olmazsa olmaz. Bahçeyle uğraşmayı ve burada dostlarımı ağırlamayı çok seviyorum. Bu köşemde ahşap şamdanlarım, denizden topladığım taşlarım ve hikayesi olan, gezdiğim köylerden topladığım parçalar bir arada. Hepsi yaşam alanım olan bahçeme başka bir tat katıyor. Benim için rahatlık ve romantizm çok önemli. Bahçemin olmazsa olmazları mumlarım ve çiçeklerimdir. Mutluluk, bence bir yol hikayesidir. Her şeyi zamanında yapabilmeyi ve zamanında tüketebilmeyi öneririm. İnsanın kendisine katabildikleri, öğrendikleri ve paylaştıklarının yanı sıra bunları paylaşabileceği dostları olması, değer bilmesi ve değer görmesi çok büyük mutluluktur. Benim mutluluk tarifim bitmez...”“Bahçeler, toprak kokusuyla çiçek, börtü böcek ve süprizlerle dolu anlar yaşama şansımız. Bizim bahçemiz evimizin girişinde küçük bir avlu. Evde olmak bizim için bahçede olmak demektir. Masamız her zaman bir öğün ve sohbet için hazırdır. Yemek yapmak, sevdiklerimiz ile hesapsız, zamansız vakit geçirmek ve paylaşmak bizim masamızın anlamıdır. Mutlu köşemiz ise yemek soframızdır. Herkesin rahat oturduğu şemsiye altındaki masamız uzun ve doğal malzemeden olup burayı yumuşak aydınlatmalar, boyalı su kabakları, ayna, çiçekler, renkli örtü ve yastıklarla düzenledim. Bahçemizin vazgeçilmezleri köpeğimiz Gazoz ve müziktir. Mutluluk, bugün artık lüks bir beklenti. Beni mutsuz eden şeylerden mümkün olduğunca uzak olmaya çalışıyorum. Sade yaşamak için sevdiğim işte çalışıyorum. Kalbimi büyük, gözlerimi ışıltılı tutmak istiyorum. Dokunduğum şeyleri güzelleştirmeyi seçiyorum. Bu çabam beni ve sevdiklerimi mutlu ediyor. Sanatımı, yaratıcı ve renkli kimlikleri, neşeli insanları, dostlarımı ve kızlarımı abartacak kadar çok seviyorum...”