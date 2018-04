Adı üstünde, bahçenin yıldızı o. Rengarenk çiçekleri ve heybetli duruşuyla bahçenizin göz bebeği olacağına emin olabilirsiniz.

Derleyen: Elif Ergün Tunçer/EvbahçeHeyecanlı, coşkulu, neşeli şu sıralar yaz çiçekleri... Hepsi renklere boyamak istiyor bahçeleri. Bu tatlı rekabetin başrol oyuncularından biri de yıldız çiçeği, dahlia spp. O kadar çok rengi ve türü var ki, biri mutlaka sizin bahçeniz için de uygun. İster çiçek tarhlarında kullanın onu, ister bordürlerde. Ya da saksılara davet edin balkonunuzda. Her şekilde mutlu olacak ve sizi mutlu edecektir, emin olun.• Asteraceae ailesinin bir üyesidir.• Yumrulu, çok yıllık bir bitkidir.• Anayurdu Meksika ve Guatemala olan yıldız çiçeğine ismi, bitkiyi ilk kez 1789 yılında Avrupa’ya tanıtan İsveçli bitki bilimci Dr. Andreas Dahl’dan esinlenerek verilmiştir.• Çok sayıda üretilen melez türleri vardır. Yalınkat ya da katmerli çiçekleri, renk paletinin hemen her tonunda açar. İki renkli, benekli ve kırçıllı olanlarına da rastlanır.• Yeşil yaprakları oval biçimdedir ve belirgin damarları vardır.• Boyları da çok değişkendir. Bir karıştan iki metreye kadar değişiklik gösterebilir. Kısa boylu olanlarını saksıda yetiştirebilirsiniz. Uzun boylu olanlarını bir çubukla desteklemeniz gerekebilir.• Organik maddece zengin, bol humuslu toprağı sever.• Güneşle arası iyidir. Bol ışık alan yerlerde sağlıklı gelişim gösterir.• Suyu sever, bol bol sulanmak ister. Özellikle de sıcak yaz günlerinde.• İlkbaharın sonundan sonbaharın başına kadar çiçekli kalır.• Fazla gübreye ihtiyacı yoktur. Gübreleme boya gitmesine ve hatta çiçek açmamasına neden olabilir. Çiçeklenme döneminde sulama suyuna çiçek açtıran organik gübre ekleyebilirsiniz.• Çok soğuk bir bölgede yaşıyorsanız, yumruları sonbaharda çıkarın. Eğer yerinde kalacaklarsa, üstlerini bol yaprakla, eski hasırlarla, kartonla örtün. Topraktan çıkardığınız yumruları15 santimetre bir sap bırakarak iyice temizleyin ve bir gazete kağıdına sararak ışık almayan, görece serin bir yerde koruyun. Dikim zamanına kadar korumanız gerekir.Tohumları torf üzerine yayın. Üstlerini örtecek kadar torfu eleyin ve kabın üstüne şeffaf bir naylon serin. Arada bir bakın, yüzeyi kurumadan su püskürtün. 15gün içinde ilk filizler çıkar. Naylon kılıfı kaldırın ve filizlerin büyümesini bekleyin. Hava ısınmaya başladığı zaman ister saksıya ister doğrudan toprağa dikin.Mart ayında yumruların satışı başlar. Bunların sağlam, içi dolu ve sağlıklı görünmelerine dikkat edin. Hava çok yağmurlu ise dikmeyin. Yumruları serin ve karanlık bir yerde koruyun. Toprak suya doyduğu ve iyice ısındığı zaman (kuzey için nisan ortası-sonu, yüksek yerler mayısa kayabilir, güney için mart ortası-nisan başı) dikin. Küçük boy olanlara 30 santimetre, büyük boy olanlara 50 santimetre aralık bırakarak, yumrunun tomurcuk verecek yeri toprak yüzeyinden 10 santimetre altına gelecek şekilde dikim yapın. Büyük boy olanların yanına bir çubuk yerleştirin; bitki uzayınca ona bağlarsınız. Bu kural, 50 santimetre ve üzeri için geçerli. Daha sonra daldıracağınız çubuklar yumruya zarar verebilir.Yıldız çiçeğinin yumrularını ilkbaharda dikerseniz, yazın harika çiçeklere kavuşursunuz.)Boyu 50 santimetre altında olanları dikin. Her çiçek için 30 santimetre en ve en az 25 santimetre de boy (derinlik) yeterlidir. Drenaj için saksı dibini mıcırla kaplayın.Toprağı iyi cins bahçe toprağı+kompost+torf olmalı. Kompost yoksa çürümüş yaprak gübresi de aynı işi görür.