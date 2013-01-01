“Banyo aksesuarlarım olmadan asla!”

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Artema, taşınırken banyo aksesuvarlarını da yanında götürmek isteyenlere, kaliteli ve sağlamlığı kadar zarif tasarımıyla da dikkat çeken Somnia serisini öneriyor.

Alman tasarım firması Solutions işbirliğiyle tasarlanan Somnia, özel yapışkan bantları sayesinde, istendiğinde çıkarılabiliyor.



Duvarı delmeye gerek kalmadan farklı yüzeylere monte edilebiliyor, uzun yıllar sağlamlığını koruyor ve söküldüğünde iz bırakmıyor. Diş fırçalık, sabunluk, havluluk, askı, tuvalet kağıtlığı ve fırçalığından oluşan Somnia serisinde kullanılan özel malzeme, ürünlerin hijyenik kalmasını sağlıyor ve dayanıklılığını artırıyor.