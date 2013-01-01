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Battaniye zamanı

Soğuk sonbahar ve kış günlerinin vazgeçilmezi battaniyeler, sadece ısınmamızı sağlamıyor, evlerimizi de renklendiriyor.

Yün kazaklar, rengarenk atkılar, bereler, örgü çoraplar, şömine keyfi, kestane, sahlep ve boza… Hepsi de kışla özdeşleşen, kışa keyif katan şeyler.

Kışı sevme nedenlerimizden biri de elbette battaniyeler! Örgü, polar ya da yün! Hepsini seviyoruz!

Siz de battaniye altına girip film izlemekten vazgeçemeyenlerdenseniz, markaların 2016 koleksiyonlarından sizin için seçtiğimiz battaniye önerilerine göz atın!

Nice to Have marka Colour Field battaniye: 350 TL Hipicon.com

Sacho marka Cosi battaniye: 955 Euro + KDV Mozaik Metraj


Battaniye: 119 TL H&M Home

Carine koltuk şalı: 99.95 TL Mudo Concept

Chevron koltuk şalı: 100 TL Sade'ce

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