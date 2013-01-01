Çin gülü

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Anavatanı Çin’dir. Tropik görünümlü, renkli çiçekleriyle değerli bir bitkidir.

Çiçeklenme: Nisan-Eylül



Güneşli ve sıcak iklimlerde sağlıklı gelişim gösterir. Geçirgen, hafif kumlu, derin bahçe toprağında mutlu olur. Eğer toprağınız ağır ve iyi süzülmüyorsa, zeminden kabarık topraklara ya da kaplara dikim yapın.



Nasıl bakmalı?

Her dem yeşildir. Dona dayanıklı değildir. Sıcak iklim sever. Ilıman bölgelerde daha fazla boy atar. Dekoratif görüntüsünden dolayı, perde, kap ya da vurgu bitkisi olarak kullanabilirsiniz. Serin bölgelerde kışın içeri alın.

Kuvvetli rüzgarlardan koruyun ve korunaklı yerlere dikin. Toprak nemli kalacak şekilde sulayın. Kap bitkilerine ayda iki kez, diğerlerine nisandan ağustosa kadar ayda bir kez gübre verin. Sağlıklı bir gelişim için ilkbahar başında bitkinin üçte birini budayın.

Haziran-temmuz aylarında çelik alarak üretebilirsiniz. Büyüme sırasında her 15 günde bir bitki besini verin. Beyazdan kırmızıya, sarıdan portakala çeşitli renklerde açan çiçekleri büyük ve göz alıcıdır. İlkbahardan sonbahara kadar uzun bir zaman dilimi içinde çiçekli kalır.