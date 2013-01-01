Dağ evi sıcaklığı

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Dağ evlerinin sıcaklığı dekorasyona taşınıyor

NG Kütahya Seramik, dağ evlerinin sıcak atmosferini mekanlarına yansıtmak isteyen için Almera serisini yarattı. Almera dijital baskılı seramik karolar modern mekanlara doğal bir görünüm katıyor. Seramik modasında en yeni trendlerin öncüsü NG Kütahya Seramik, Almera serisi ile dekorasyona yeni bir soluk getiriyor. Dijital baskılı seramik karolar kullanıldıkları ortamlara doğal dokunuş katarak sıcak bir atmosfer yaratıyorlar. Almera serisi, sırlı porselen, rölyefli ve mat yüzeyli dokuya sahip. 100x50 cm ölçülerindeki seri hem iç hem de dış mekan dekorasyonlarında kullanılabilir.