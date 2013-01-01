İşte küçük alanları olduğundan daha ferah göstermenin püf noktaları...

Her kadın büyük ve ferah görünümlü bir salona sahip olmak ister. Kimimiz bu konuda şanslı olsak da kimimiz istediğimizden daha küçük salonlara sahip olabiliriz. Ancak bu küçük salonumuz ferah olamaz anlamına gelmiyor tabii! İyi bir planlama ve birkaç küçük düzenleme ile küçük alanları olduğundan daha ferah göstermenin mümkün olduğunu belirten evmambo uzmanları, bu konudaki önemli dekorasyon tüyolarını sizler için sıraladı.Açık pastel tonlara evinizde ağırlık vermeniz klasik ama oldukça etkili bir yöntem. Gerek mobilyalarda gerekse duvarlarda açık tonlar kullanmak, ışığı odanın her alanına yansıtacağından daha ferah bir görünüm sağlayacaktır.Konu ışığı yansıtmaktan açılmışken, odanıza büyük bir ayna yerleştirmeniz katacağı derinliğin yanı sıra gün ışığını yansıtarak daha iç açıcı bir hava yaratacaktır. Bu nedenle salonunuzda aynalara yer vermekten çekinmeyin.Odada bulunan gereksiz eşyalar hem gözleri hem de ruhu yorar. Bu sebeple fazla eşyalardan kurtulmanız yaşam alanınızı genişletmekle kalmayacak, mekanlarınızı daha şık ve düzenli görünmesini sağlayacaktır. Sehpa, vitrin ve çok sayıda raf gibi yer kazanmanıza yardımcı olacak objeler de işinizi oldukça kolaylaştıracak.Bir odanın genel görünümünü etkileyen en önemli faktörlerden biri olan aydınlatmalar, doğru kullanıldığı takdirde tüm salonun havasını değiştirebildiği gibi yanlış kullanımda boğuk ve kasvetli bir görünüm yaratabilir.Eğer amacınız odanızı olduğundan daha geniş göstermekse, uzun ve detaylı avizelerden kaçınmalısınız. Onun yerine spot ışıklar, lambaderler ve abajurlar kullanmanız daha aydınlık ve ferah bir atmosfer oluşturacaktır.