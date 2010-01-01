Yemek alanınızı geniş tutmak istiyorsanız ve bunun için fikirlere ihtiyacınız varsa bu yazı sizin için.
1. Güzel bir manzaranız varsa masayı
buna hakim olacak şekilde yerleştirin.
Küçük yemek masalarını pencere
önüne yerleştirmek kolaydır. Ancak geniş
bir masanız varsa bu durumda perdeleri
yarı açık tutarak ışık ve manzaranın
avantajından faydalanabilirsiniz.
2. Salon ya da mutfağın içinde planlanan
yemek odasını ayrıştırmak için
masa ve sandalyelerin tamamının altını
kaplayan ve diğer halılardan farklı desen
ve renkte bir model seçin.
3. Küçük yemek alanını çift işlevli mobilyalarla
kullanışlı hale sokun. Mesela
yemek alanı aynı zamanda ev-ofis
ise iki yandan katlanır bir masayı kapalı
haldeyken çalışma, açık haldeyken
yemek masası gibi kullanabilirsiniz.
4. Depolamak için kısa ve küçük bir
model tercih edin. Üzerine aynı uzunlukta
bir ayna asarak mekanı geniş
gösterebilirsiniz.
5. Salon perdeleriniz hangi model olursa
olsun yemek köşesinde pencere
varsa buraya stor gibi yalın ve düz rekte
bir fon asın.
6. Dar yemek alanında en doğrusu
kolçaksız sandalyeler. Ancak masa
başlarına yerleştireceğiniz farklı stilde
kolçaklı modeller hareket yaratır.
7. Bu alanda küçük ölçekli ve ince bir
sarkıt kullanarak görsel açıdan mekanı
ferahlatın.
8. Yemek bölümünde mümkünse:
a. Yuvarlak masa kullanın. Dikdörtgen
bir köşeyse uzayabilen, kareyse sabit
olan bir model seçin.
b. Ortadan ayaklı modeller dört ayaklı
modellere göre daha kullanışlı. Böylece
daha fazla kişi sığdırabilirsiniz.
c. Standarta göre dar enli (60 cm)
dikdörtgen bir masa tercih ederseniz
masa etrafında servis için daha çok
alan kalır.
9. Mekanı geniş göstermek için duvar
renklerinde de yardım alabilirsiniz. Açık
ve doğal renkler aydınlık hissi yaratır.
Renk kontrastları ve ton geçişlerini küçük
bir alanda uygulayın.
10. Küçük ölçekli bir yemek odasında
cam tablalı masa ya da şeffaf pleksi
sandalyeler yokmuş gibi bir görüntü yarattığında
mekanı geniş olarak algılatır.