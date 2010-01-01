Daha geniş bir yemek alanı için 10 akılcı çözüm

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Yemek alanınızı geniş tutmak istiyorsanız ve bunun için fikirlere ihtiyacınız varsa bu yazı sizin için.

1. Güzel bir manzaranız varsa masayı buna hakim olacak şekilde yerleştirin. Küçük yemek masalarını pencere önüne yerleştirmek kolaydır. Ancak geniş bir masanız varsa bu durumda perdeleri yarı açık tutarak ışık ve manzaranın avantajından faydalanabilirsiniz.



2. Salon ya da mutfağın içinde planlanan yemek odasını ayrıştırmak için masa ve sandalyelerin tamamının altını kaplayan ve diğer halılardan farklı desen ve renkte bir model seçin.



3. Küçük yemek alanını çift işlevli mobilyalarla kullanışlı hale sokun. Mesela yemek alanı aynı zamanda ev-ofis ise iki yandan katlanır bir masayı kapalı haldeyken çalışma, açık haldeyken yemek masası gibi kullanabilirsiniz.



4. Depolamak için kısa ve küçük bir model tercih edin. Üzerine aynı uzunlukta bir ayna asarak mekanı geniş gösterebilirsiniz.



5. Salon perdeleriniz hangi model olursa olsun yemek köşesinde pencere varsa buraya stor gibi yalın ve düz rekte bir fon asın.



6. Dar yemek alanında en doğrusu kolçaksız sandalyeler. Ancak masa başlarına yerleştireceğiniz farklı stilde kolçaklı modeller hareket yaratır.



7. Bu alanda küçük ölçekli ve ince bir sarkıt kullanarak görsel açıdan mekanı ferahlatın.



8. Yemek bölümünde mümkünse: a. Yuvarlak masa kullanın. Dikdörtgen bir köşeyse uzayabilen, kareyse sabit olan bir model seçin. b. Ortadan ayaklı modeller dört ayaklı modellere göre daha kullanışlı. Böylece daha fazla kişi sığdırabilirsiniz. c. Standarta göre dar enli (60 cm) dikdörtgen bir masa tercih ederseniz masa etrafında servis için daha çok alan kalır.



9. Mekanı geniş göstermek için duvar renklerinde de yardım alabilirsiniz. Açık ve doğal renkler aydınlık hissi yaratır. Renk kontrastları ve ton geçişlerini küçük bir alanda uygulayın.



10. Küçük ölçekli bir yemek odasında cam tablalı masa ya da şeffaf pleksi sandalyeler yokmuş gibi bir görüntü yarattığında mekanı geniş olarak algılatır.

