Dekorasyonda baş döndüren ikililer

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Her yıl bir renk, malzeme ve deseni öne çıkartan tasarımcılar anlaşılan o ki bu yıl karasız kalmışlar. Sezona damgasını vuran ikililerle kısa bir stil turu atıyoruz.

Hazırlayan: Pelin Özkul / EvBahçe



RENK

Kartelanın en canlı tonlarından, pastellere kadar uzanan geniş renk seçeneklerinden bu yıl öne çıkanlar mekanlara sofistike ve gizemli ama aynı zamanda romantik ve sıra dışı detaylar da sunuyor.



DESEN

Son yıllarda yaşanan desen çılgınlığı bu sezonda hakimiyetini sürdürüyor. Desen tercihlerini etnik motiflerden yana kullanan trend avcıları bunları hem modern, hem de retro vurgularla kullanarak farklı kontrastlar yaratıyorlar. Desenlere aynı ölçüde renk ve formlarda eşlik ettiğinde evleriniz bu yıl içinde çıkmak istemeyeceğiniz pozitif mekanlara dönüşecek.



MALZEME

Her malzeme dekorasyon stillerine bağlı olarak bir dönem popüler oluyor. Geçtiğimiz yıllarda moda olan vintage, shabby chic stilleri için eskitme ahşap, ham ketenler ve nakışlı tekstiller son dönemde yerini daha yalın formlu ham ahşap cilalı mobilyalara, metallerse parlak krom çağından döğme demirlere bıraktı. Yılın trendlerinin sunulduğu tasarım ve dekorasyon fuarlarında dikkat çekense tek bir malzeme yerine birkaç malzemenin bir arada kullanıldığı kompakt ürünler ve stiller.



UZMAN GÖRÜŞÜ / TEPE HOME

Günümüz ve dünya trendleri bu yaz da yalınlık ve doğallık üzerine kurulu. Mavi ve sarının hakim olduğu renk paletinde lavantalar, mint yeşilleri, canlı neon renkler ve floral desenler bolca kullanılıyor. Ev aksesuarlarında ön plana çıkan vintage ve oryantal temalar ise Japon kağıt fenerleri, kiraz çiçeği desenleri ile bezeniyor. Siyah, beyaz ve yumuşak gri mobilyalarla kombine edebileceğiniz mekanlara cam ve aqua renkleriyle hareket kazandırın. Sezonun diğer renkleri pastel pembe ve mint yeşilini altın ve gümüş ile canlandırın. Mumlar, büyük cam objeler, seramik aksesuarlar, organik şekiller ve opak boncuklar ekleyeceğiniz diğer detaylar. Balkon ve bahçelerin vazgeçilmezleri ise kuş kafesleri, Tepe Home.



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