Az zahmet, bol şıklık. Sukulent ile evinizde, bahçenizde, terasınızda, ofisinizde; ister küçük bir saksıda ister teraryumda; küçük dokunuşlar ile büyük hoşluklar yaratabilirsiniz.

“Çiçek bakmak istiyorum, ama yeterli özeni gösteremiyorum”, “yaşadığım alanda bitki olmasını seviyorum ancak bakacak vakti bulamıyorum” diyenlerdenseniz, sukulent tam size göre bir bitki. Bakımı zahmetsiz, kolayca her yerde yetişebilir ve minyatür görüntüsü ile mekana hoş bir görüntü katar. Üstelik radyasyon emici özelliği olduğu da söyleniyor. Öyleyse ne duruyoruz; gelin bu egzotik bitkiyi daha yakından tanıyalım.





Nedir Bu Sukulent?

Kaktüsün akrabası olarak bilinen sukulent, aslında kaktüsün üst türüdür. Yani bütün kaktüsler sukulenttir, ancak bütün sukulentler kaktüs değildir. Kaktüsler kadar dikenli olmayan sukulent, “dikensiz kaktüs” olarak da bilinir. Latince bir terim olan sukulentin, kelime anlamı “etli” demektir. Etli bir yapısının olması sebebiyle bu ismi alan sukulent, bazı kaynaklarda “su tutan” olarak geçer. Bu lakabı içerisinde gerçekten su depoluyor olmasına borçludur. Ortamdaki radyasyonu emdiğine dair inanış da içinde su tutmasından kaynaklanıyor. Suyun radyasyon çekme özelliği olması ve sukulentin içerisinde su olması; sukulentin ortamdaki radyasyonu çektiğine dair yaygın bir inanışa neden olmuş. Ne yazık ki bu konuda yapılmış kesin bir deney bulunmamakta. Yine de su ortamdaki radyasyonu çektiğine ve sukulent de içinde su tutabildiğine göre, aksi ispat edilmedikçe bu ihtimal sürüyor. Suyu uzun süre tutabilen bir bitki olmasının bir diğer sonucu da, sukulentin neme ihtiyaç duyması. Bir sukulent, hafif nemli, aydınlık, temiz hava alan bir ortamda düzenli su verildiğinde on beş yıla kadar yaşayabilir.







Kaktüsün akrabası olan sukulent “dikensiz kaktüs” olarak da bilinir





Sukulent Bakımı Nasıl Yapılır?

Sukulent kökü kısa bir bitkidir. Dolayısıyla büyük bir saksıya ihtiyaç duymazsınız. Küçük bir saksı içerine yerleştirdiğiniz sukulentinizi aydınlık bir yere yerleştirmelisiniz. Ancak direkt güneşten sakınmakta fayda var. Eğer sukulentinizin rengi kahverengiye dönüyorsa daha az güneş ışığı alan bir yere geçirmeniz gerekiyor demektir. Sukulent su tutma özelliğinden dolayı çok fazla su istemez. Yazın haftada bir, kışın iki haftada bir su vermek yeterli olacaktır. Toprağını nemlendirecek kadar su vermek gerekir. Çok su vermeniz sukulentinizin jelleşmesine ve çürümesine neden olacaktır. Dibinde biriken bir su görüyorsanız, gerektiğinden fazla su vermişsiniz demektir. Sukulent sulaması için bir sprey edinebilirsiniz. Sprey ile fazla sulamaktan kaçınmış olursunuz. Fazla sulamanın önüne geçmek için uygulayabileceğiniz bir diğer yöntem sukulent saksınızın dibine küçük çakıl taşları yerleştirmek. Bu sayede fazla su verseniz bile su, çakıl taşlarının arasından süzülecektir.





Emeği Kendisinde: Sukulent Çoğaltmak

Toprağa değdiği yerde toprağa tutunarak çoğalan sukulent, çoğaltma açısından kolay bir bitkidir. Döndürerek kopardığınız sukulent yaprağını, toprağın üzerine hafif bastırarak bırakmanız bitkinin çoğalması için yeterlidir. Tabii su vermeyi ve direkt güneş almayan aydınlık bir ortamda bırakmayı unutmamak gerekir.





Bardaktan Teraryuma; Dekoratif Fikirler

Farklı tarz saksılarda, dikey bahçelerde, teraslarda, ofislerde minimal bir şıklık yaratan sukulent, kendi başına ya da oluşturduğunuz teraryumlarda rahatlıkla bakabileceğiniz bir bitki. Kökünün kısa olması sukulent yetiştirmek için kullanılacak saksılar konusunda seçeneklerimizi artırıyor. Örneğin artık kullanmadığınız bir bardak, bir kupa sukulentinizin yeni evi olabilir. Dekoratif ahşap küçük saksılar alabilir ya da ham ahşabı kendiniz kısa bir oyma işlemi ile dekoratif bir saksıya dönüştürebilirsiniz. Orta boydaki oval bir taşta derinlik yaratarak bir sukulent saksısı elde edebilirsiniz. Bunu evde yapmak zor derseniz, dekoratif ürünler satan mağazalarda veya sitelerde kolaylıkla bulabilirsiniz. Kullanmadığınız kısa, şık bir çizme, eski seramik çaydanlık, ahşap bir kutu… Hepsi sukulentinizin yeni evi olabilir.



Sukulent kolaylıkla uyum sağlaması ile teraryum oluşturmak için ideal bir adaydır. Teraryum için öncelikle kabınızı seçmelisiniz. Geniş seramik bir saksı, cam fanus, ahşap dikdörtgen bir kutu… Seçiminizi yaptıktan sonra hangi sukulent ve kaktüsleri teraryumunuzda kullanacağınızı belirlemelisiniz. Teraryumu yapacağınız kaba öncelikle çakıl taşlarını, ardından torf isimli mineral bakımından zengin toprağınızı eklemeli ve toprak üzerinde küçük çukurlar açmalısınız. Sukulentlerinizi ve kaktüslerinizi bu küçük çukurlara yerleştirerek, sprey yardımı ile sulamalısınız. Son kısmı, en eğlenceli kısmı; teraryumunuza istediğiniz süsleri ekleyin. Ve sukulent teraryumunuz hazır.



Teraryumdan, küçük saksılara; evinize, ofisinize, bahçenize, terasınıza hoş bir hava katan sukulentlerin kullanım alanı o kadar genişledi ki gelin çiçeklerine kadar girdi. Üstelik sonsuza kadar çoğaltarak yaşatabileceğiniz bir gelin çiçeği… Bu kadar geniş bir kullanım yelpazesi olan, bu kadar zahmetsiz bir bitki ile; sukulent ile tanışma zamanı gelmedi mi?







Sukulentler uyumlu bitkiler olduğundan teraryumlar için idealdir





