Geçmişte temizlik yaparken sıkça kullanılan Arap sabunu, tekrardan adından söz ettirmeye ve evlere girmeye başladı. Ev temizliğinin yanı sıra bambaşka şekillerde de kullanılabiliyor. Üstelik evde üretmek de mümkün.

Temizlik kokusunu her yerde hissetmek isteyenlerin geçmiş yıllarda evlerinden eksik etmediği Arap sabunu, bugünlerde en az eskisi kadar popülerleşiyor. Yani artık yalnızca anneanne ve babaannelerin yıllar önce temizlik yaparken kullandığı bir malzeme değil, aksine tercihini daha doğal ürünlerden yana kullanmak isteyenlerin öncelikli tercihi. Kendine özgü rengi ve macunumsu kıvamıyla dikkati çeken Arap sabununa daha yakından bakmaya ne dersiniz?





Arap Sabunu Nedir?

Ayçiçek ve mısır yağı içeren özel formülüyle daha doğal olan Arap sabunu üretilirken sodyum yerine potasyum hidroksit kullanılıyor. Özellikle günümüzde doğaya zararlı kimyasallar barındırmayan temizlik malzemelerine talebin artmasıyla birlikte çok çeşitli şekillerde kullanılabilen bu sabun türüne olan ilgi de gözle görülür bir artış gösterdi. Genellikle sarı ya da açık kahverengi olan Arap sabunu, yarı akışkan kıvamıyla da benzerlerinden ayrışıyor. Diğer ülkelerde ‘yumuşak sabun’ ismiyle de biliniyor.





Akla Gelebilecek Her Yerde Kullanılabilir

Arap sabunu, neredeyse her yüzeyde kullanılabildiği için temizlik yapmayı keyifli ve pratik kılıyor. Halıları, koltukları, parkeleri, fayansları, mutfağı, banyoyu, çamaşırları, hatta cam ve aynaları da Arap sabunu ile temizleyebilir, evinizi temizliğin huzur veren kokusuyla doldurabilirsiniz. Hem de çoğu zaman biraz suya Arap sabunu eklemek ve temizlik bezinizi elinize alarak işe başlamak yeterli! Ayrıca, bulaşık deterjanı olarak da kullanabilirsiniz. Bulaşıklarınızı hem tertemiz hem de her zamankinden daha parlak yapabilirsiniz. Özellikle tencere ve tavalarınızdaki parlaklığı hemen fark edeceksiniz.





Evde Arap Sabunu Yapımı

Evde kendi imkanlarınızla daha güvenilir şekilde Arap sabunu hazırlamanız imkansız değil. Tek yapmanız gereken vereceğimiz tarifi dikkatlice uygulamak... İhtiyacınız olan malzemeler 250 gram palm yağı, 250 gram Hindistan cevizi yağı, 120 gram potasyum kostiği ve bir bardak su...

Yağları bir tencereye koyup karıştırarak erimelerini sağlayın.

Potasyum kostiği suyun içinde çözünmeye bırakın.

Kostik koyduğunuz suyu yağlarınızın durduğu kaba ilave edin ve iyice karıştırın.

Ocakta sürekli karıştırarak kıvamının koyulaşmasını bekleyin, şeffaflaşana kadar da ateşte tutmaya devam edin.

Pişme işlemi tamamlandıktan sonra dilediğiniz akışkanlığı elde edecek kadar su ekleyin.







Saça ve Cilde Yararları

En doğal sabun türlerinden biri olan Arap sabunu, atık yağ ile üretilmedikleri takdirde fazlasıyla güvenli ve yararlı. Öyle ki saç ve vücut temizliğinde de kullanılabilir. Hem de doğal olduğu için pek çok faydası da var. Örneğin saçları iyice arındırıp nemlendirmenin yanı sıra saçların uzamasını hızlandırıyor ve dökülmesini yavaşlatıyor. Aynı şekilde ciltteki yağı ve kiri de çabucak uzaklaştırıyor. Ancak uzmanlar tarafından doğrudan yüze uygulanmaması ve yalnızca duşta kullanılması öneriliyor.

