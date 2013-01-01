Dikim rehberi

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10 soru-cevapta tek yıllık çiçekli bitkilerin dikim rehberi...

Rengarenk çiçeklerle bezeli bir bahçe ya da balkona ne dersiniz?

Çiçekli bitki tohumu satan market ya da seralardan en beğendiklerinizi seçin. Bu güzel bitkileri çok ucuza mal edeceğiniz gibi sevdiklerinize de verebilirsiniz.



1- Nasıl bir kapta dikelim?

Tohum dikmek için özel kitler ya da toprakta eriyen küçük kaplar iş görür. Onlar taneli tohumlar için çok elverişlidir. Tohum belirli bir boyda filiz verdiği zaman doğrudan toprağa dikebilirsiniz. Yumurta ya da altını delmek koşuluyla yoğurt kapları da çok işe yarar.



2- Nasıl bir toprak gerekir?

Doğrudan üretim torfu satın alın. Ağzını açtıktan sonra kurutmamaya dikkat edin.



3- Tohumları hemen ekemezsek nasıl koruyalım?

Bir gazete kağıdına sarıp buzdolabının sebzelik bölümünde saklayabilirsiniz. Hatta açtığınız tohum paketinin hepsini kullanmazsanız paketin ağzını sıkıca bantlayıp buzdolabında koruyun. İlginçtir; kimi tohumlar bu soğuk şoku sever ve çok çabuk filizlenir.



4- Petunya gibi toz tohumları nasıl ekmeli?

Toz gibi çok ince tohumları biraz kumla karıştırın. Elenmiş odun külü ya da kurumuş kahve telvesi de işe yarar. Bu şekilde tohumların belli bir yerde birikmesini engellemiş olursunuz.



5- Hangi derinliğe dikelim?

İnce tohumlar: En özen isteyen çalışma bu. Çok ince tohumları, yaydığınız nemli ve bir tahta parçasıyla iyice düzelttiğiniz torfun üzerine serpin. Serptiğiniz tohumları kapatacak kadar torfu bir elek yardımı ile kaplayın.

Taneli tohumlar: Sardunya ve zinya gibi taneli tohumları elle ya da cımbızla tek, tek yerleştirin. Yine tohum kalınlığı kadar elenmiş torf yayın.

Çok iri tohumlar: Akşam sefası, Latin çiçeği gibi çok iri tohumları bir gece önceden su içinde bekletin. Kalın kabukları yumuşar, bayat olanlar yüzeye çıkar. Onları ayırın ve ekmeyin.



