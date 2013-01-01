Doğayı evinize taşıyın!

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Dekorasyonda doğallığı yakalamak isteyenler icin püf noktaları...

• Evde doğallık için ilk kural gerçek malzeme kullanımıdır.

• Kaplama malzemelerden uzak durmalı, tüm gövdesi veya iskeleti ahşap ya da metal olan mobilyalara yönelmelisiniz.

• Ahşap ve metale eşlik eden tekstillerin de bir o kadar doğal olması önemlidir. Doğal kök boyalarla boyanmış hasırlar, deriler, bambu liflerinden veya saf yünden keçeden döşemelik kumaşlar gibi...

• Yalın ve modern bu stilin renk kodları kaçınılmaz olarak doğanın tüm renkleri olacak. Yaprak tonları, ahşap renkleri ve toprak tonları...

• Ahşap hakimiyetinde etnik bir doğallık için İskandinav, İspanyol ve Uzak Doğu tarzlarını uygulayın. Metal hakimiyetinde modern bir dekorasyon arayışındaysanız İtalyan veya Alman tasarımcıların ürünlerini inceleyin.

• Evinizi dekore ederken mobilyalar kadar bitkileri de düşünmelisiniz. Kalıcı birer dekor olacakları için doğru yere doğru bitkileri yerleştirmeye özen gösterin ki ömürleri kısa olmasın. Büyük yapraklı, yüksek ve koyu renkli bitkiler yüksek tavanlı ve geniş mekanlara uygun bir seçim olur.

• Kesme çiçekler her daim olmalı bu dönemde de bahar dalları vazonuzda bulunsun. Renkleri size kalmış.

• Işığın eve daha fazla girmesini sağlamak amacıyla perde yerine stor veya jaluzi tercih edebilirsiniz. Aynalar da doğru yerleştirilirlerse ışığın gücünü artıracak bir etki yapabilirler.

• Tekstillerde karmaşık desenler yerine geometrik desen kullanımı, bu tarz için daha uygun olacaktır. Anadolu veya Afrika tarzı primitif desen ve şekillerde el dokuması halılar, perdelik veya döşemelik kumaşlar gibi...

• Şehir ortamında tamamen doğal yaşamak mümkün değil diyorsanız da, size birkaç alternatif malzeme önerisi verelim: Brüt beton veya ateş tuğla görünümlü duvar panelleri, ahşap ve mermer görünümlü yer ve duvar karoları, doğa efektli dijital baskılı tekstiller, elektrik kablosundan plastiğe geri dönüştürülmüş tüm malzemeler...

