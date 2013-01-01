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Dumansız mangal keyfi…

Yaz akşamlarının en büyük keyiflerinden biri olan mangalı, duman çıkarmadan, bu sayede komşuları rahatsız etmeden de kolaylıkla yapabilmek mümkün.
Evim.net’te satışa sunulan, çevreye duyarlı Nedyme Dumansız Kömürlü Mangal, yüksek yanma verimi sayesinde duman çıkarmıyor. Alev direkt pişirilen malzemeye temas etmediği için yiyecekleri kurutmadan kendi öz suyunda pişiriyor.

Mangalda pişen etlerin, tavukların, sebzelerin tadını özlüyor fakat duman çıkardığı için mangal yapamıyorsanız, aradığınız çözümü Nedyme Dumansız Kömürlü Mangal'da bulabilirsiniz. Çevreye duyarlı Nedyme Dumansız Kömürlü Mangal, yüksek yanma verimi sayesinde duman çıkarmıyor. Nedyme Dumansız Kömürlü Mangal’ın mor, pembe, yeşil, kırmızı gibi farklı renk alternatifleri bulunuyor.



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