Duvar kağıtları sadece duvarlarınıza hareket getirmez, tarzınızı da yansıtır...

Evinizde duvarlarınızla ilgili değişiklik yapmayı planlıyorsanız çarpıcı bir etki yaratmak için desenlerin gücünden faydalanabilirsiniz. Bu konuda ise en büyük yardımcınız: Duvar kağıtları…



Duvar kağıtları artık yaşam alanlarının vazgeçilmez bir parçası. Üstelik duvarların yanı sıra pek çok aydınlatma ve yaratıcı ev fikirlerinde de son derece işlevsel ve estetik bir kullanım alanına sahip. Değişen stil trendleriyle birlikte duvar kağıtları da hem malzeme hem de desen olarak değişiklik gösteriyor.



Duvar kağıtlarını genişçe mekanlarda kullanmaya özen gösterin. Özellikle koyu renk ve desenli duvar kağıtları ışığı emeceğinden odanın ebatlarını göz önünde bulundurmak gerekiyor. Ayrıca ön plana çıkarmak istediğiniz herhangi bir köşe ya da duvarda tek taraflı bir uygulama da yapabilirsiniz.



Duvar kağıdı seçerken

Klasik tarzdaki duvar kağıtları her daim modası geçmeyen bir alternatif olabilir. Metalik etkiler son dönemlerin en popüler alternatiflerinden. Ancak ne kadar süreyle “in” olacakları tartışılır. Dokulu kağıtlar da son zamanların en çok rağbet gören kağıtlarından. Öyle görünüyor ki uzun bir süre daha tercih sırasının başında kalacaklar. Evdeki derinlik hissini pekiştirmek, yaşam alanlarına boyut kazandırmak için bu tarz duvar kağıtları seçebilirsiniz.



Duvar kağıdı kullanmanın artıları

Boya ile kıyaslandığında duvar kağıdı kullanmanın bir dizi farklı tarafları ve artıları var.

• Duvar kağıdı yaşam alanlarında desen ve doku zenginliği yaratarak daha sofistike iç mekanlara sahip olmanızı sağlar.

• Duvar kağıdı karakterinizi ve zevklerinizi daha kolay yansıtmanızı sağlar.

• Çok fazla çeşidi olduğundan mutlaka size uyan bir duvar kağıdı tarzı vardır.

• Duvar kağıdı bir mekanı çok daha sıcak ve davetkar hale getirebilir.

• Duvar kağıdı düz olmayan yüzeyleri, terazide olmayan köşeleri saklamanıza yardımcı olur.



*EVBAHÇE dergisinden alınmıştır.



