Dolapları düzenlemek hiç bu kadar keyifli olmamıştı...





Yenilikçi dolap imalatçısı CABINET’in Kerpen şehrindeki imalathanesinde raylı kapılar ve iç bölmeler bire bir müşterinin isteği doğrultusunda ölçüye göre üretiliyor.Kapıların tüy gibi hafif açılmasını sağlayan benzersiz yeni CABINET patentli ray tekniğine yıllar içinde sayısız yaratıcı buluş eklendi. Bunlar yüksekte duran elbise çubuklarına ulaşmayı kolaylaştıran pratik elbise asansörleri; kapıların tavan rayına, raf tabanlarına veya çekmecelere entegre edilebilen aydınlatma sistemi, tabla çekme üniteleri veya bizzat dolap içine monte edilen ve dolap kapağını, onun içine entegre edilmiş projeksiyon alanı sayesinde, bir tuşla televizyona dönüştüren projektör.Cabinet’te kapı yüzeyleri arzu edilen tüm renklerde lakelenebilir ve isteğe göre cam, sentetik dekor, ahşap, bambu veya diğer doğa malzemelerinden imal edilebilir; ayrıca duvar kağıdı ve kumaşla kaplanabilir ve hatta kişiye özel baskı yapılabilir. Ayrıntılara açık donanım sayesinde çok çeşitli çekme ünite, çekmece gözü ve ekstra çekmece içi kutuları arasından seçim yapılabilir.