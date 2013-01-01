Ev dekorasyonunda ahşap hakimiyeti

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Tüm zamanların en vazgeçilmez dekorasyon stili olan Wooden, Evmanya’nın en özel ve en şık ahşap dekorasyon ürünleriyle yeniden hayat buluyor.

Bulunduğu ortama sıcak, naif ve samimi bir hava katan ahşap dekoratif ürünler ile şehirli evinizi bir kır evine dönüştürebilirsiniz. Evmanya.com’un doğal ve yalın wooden stili ürünleri, oldukça şık ve özel tasarımlarıyla, evlerinde ahşap dekorasyon stilini sevenlerin vazgeçilmezi olacak.



Zamansız tarzıyla, stil sahibi dekorasyon severlerin baş tacı olan wooden stili dekorasyon ürünleri, yaşam alanlarına farklı bir hava katıyor. Wooden dekorasyon tarzı, modern ve vintage ürünlerle bir arada kullanıldığında da her mevsime uygun bir görünüm kazanıyor.



Ahşabın verdiği doğallığı ve pozitif enerjiyi evlerinize taşımak istiyorsanız, Evmanya.com’un wooden stili mobilya ve aksesuarlarından tarzınıza uygun birçok ürün seçebilirsiniz. Evmanya.com’da kanepe, sehpa, duvar aksesuarları, raf, duvar saati, avize, şifonyer, mumluk, dekoratif sandık, konsol ve komodin gibi özel tasarımlı ahşap ürünler bulunuyor.