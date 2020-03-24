Evinizi dekore etmek ya da küçük detaylarla değişiklikler yapmak istiyorsunuz. Tek ihtiyacınız olan biraz ilham. Size ilham verecek 10 Instagram hesabını araştırdık. Dünyanın farklı köşelerinden salon tasarımlarına, vintage aksesuarlardan kendin yap projeleri ve tasarım fikirlerine kadar aradığınız her şey bu hesaplarda!

Eviniz sizi yansıtır. Ev dekore ederken zevklerinizi, önceliklerinizi yani kendinizi yansıtırsınız, eviniz size benzer. Rahatlığınıza düşkünseniz ona göre mobilyalar seçer ya da fazla eşya gözünüzü yoruyorsa minimal bir tarz belirlersiniz. Evinizi baştan aşağı dekore edebileceğiniz gibi küçük detaylarla da harika tasarımlar ortaya çıkarabilirsiniz. Evinizi dekore ederken tasarım konusunda ipuçları edinebileceğiniz instagram hesaplarını sizin için araştırdık. İşte evinizi dekore ederken ilham kaynağı olabilecek 10 instagram hesabı…





homepolish

Homepolish milyonlarca takipçisi olan ve dekorasyonda sadelik ve konforu ön planda tutan bir instagram hesabı. Özellikle banyo ve mutfaklarınız için homepolish ilham verici bir kılavuz.





cafenohut

Birbirinden renkli içinizi ferahlatacak detaylarla dolu hesapta, kahve saatleriniz için aydınlatıcı fikirlerle karşılaşacaksınız.



apartmenttherapy



Apartmenttherapy’de dekorasyona dair her türlü detayı rahatlıkla bulabilirsiniz. Özellikle canlı renklerdeki tasarımlarıyla göz dolduran hesap, küçük mekanlarda harikalar yaratabileceğiniz örneklerle dolu.





sweetelishome

Yerli bir hesap olan sweetelishome’ da yeşil yapraklı bitkilerin dekorasyonda nasıl kullanıldığına dair pek çok detay görebilirsiniz. Yeşile olan hasretimiz malum… Son yıllarda doğanın yenileyen, onaran enerjisini evimize taşıdığı için ev bitkileri, yükselen bir trend. Artık dekorasyonda koltuklar, perdeler, halılar kadar ön planda. Biz de bitkilerin evlerimizi yaşayan, canlı bir alana çevirdiğini düşünüyoruz. Sweetelishome hesabından ev bitkilerinin sehpalarla, hasır sepetlerle nasıl bir uyum yakalayabileceğinize dair bir örnek seçtik.





interiorhints

Klasikten moderne pek çok farklı tarzı bir araya getiren hesap, geniş salonların tasarımı konusunda ilham kaynağınız olacak. İnteriorhints’ten geniş salonlara uygun bir dekorasyonu sizin için seçtik.





ersindoganhome

İç mimar ve blogger olan Ersin Doğan’ın hesabı; makrome örgüler, aydınlatma, çerçeve yapımı gibi kendin yap projeleriyle dikkat çekiyor. Evinde bulunan eşyaları da yenileyen iç mimar, birbirinden güzel fikirler veriyor. Evlerimize yeni bir hava kazandırmak isterken eski eşyaları yeniden dönüştürmenin keyifli ve yaratıcı yanını hatırlatıyor.





dominomag

Abajurlardan mutfak aksesuarlarına, sepetlerden raflara aklınıza gelebilecek her türlü aksesuar için tam bir başvuru kaynağı dominomag. Adeta duvarınıza bir tablo havası verecek bu ayakkabılığı sizin için seçtik.





sahildekiev

Sahildekiev hesabını gezerken Ayşegül Erzincanoğlu’nun Datça’daki evine konuk oluyoruz. Konuk oluyoruz dedik çünkü paylaşımlarıyla gözümüze olduğu kadar ruhumuza da hitap ediyor. Ayşegül Erzincanoğlu’nun kendi duygu ve düşünceleriyle beslediği, hayata bakışını yansıttığı tasarımları mutlaka görmelisiniz.





inspirationsathome

Dekorasyonda vintage sevenler bu hesabı mutlaka incelemeli. Huzur ve sakinlik eşyalardan ruhunuza doğru akacak. Vintage aksesuarlar almadan önce mutlaka bu hesaba göz gezdirin.





myinterior

Birbirinden iddialı şıklık konusunda yarışan dekorasyon seçenekleriyle karşı karşıyasınız. Myinterior, dünyanın farklı köşelerinden derlediği tasarımlar ile hayal gücünüzü genişletecek. Myinterior kendinizi biraz şımartabileceğinizi hatırlatırken, sunduğu detaylarla incelemeye değer bir hesap.



