Eviniz inanılmaz dağınık mı görünüyor? Houzz.co.uk editörü iç tasarım uzmanı Victoria Harrison evinizin daha düzenli kalması için bazı ipuçlarını paylaştı...

Kapıdan içeri girdiğinizde okul çantalarına ve ayakkabılara takılmadan bıktınız ve ihtiyacınız olduğunda şemsiye bulamıyor musunuz?

Koridorlar, paltolar, çantalar, ayakkabılar ve diğer her türlü dağınıklık için doğal bir çöplük alanıdır ve düzeni sağlamak tabii ki zor olabilir.

Belki de birçoğumuzun evin girişinde bir vestiyer olarak kullanabileceğimiz bir dolabı olmayabilir ancak en küçük girişler bile bize bazı akıllı depolama çözümlerine götürebilir.

EVİNİZDE DAĞINIKLIĞI GİDERMENİN 5 YOLU

İşte iç tasarım uzmanı Victoria Harrison'dan size bir takım öneriler:

SEZON DIŞI ÜRÜNLERİ KALDIRIN

Harrison, evinizin girişini düzenlerken mevsime göre hareket etmenin önemine değiniyor. Bu yüzden evinizin girişi eğer küçükse mutlaka mevsimi düşünün. Eğer yaz ise ayakkabı dolabında sadece sandaletleriniz kalsın. Ama yağmur mevsimi iseb kaç şemsiyeyi asla çıkış kapınızın yanına koyacağınız şemsiyeliğinizden eksik etmeyin. Kışın mutlaka paltolarınızla dolacak dolabınızdan yazlık sandaletlerinizi ve ayakkabılarınızı kaldırın.



HER ŞEY İÇİN BİR YUVA YARATIN

İngiliz iç tasarım uzmanı Victoria Harrison, merdivenlerin altı gibi yerlerin ayakkabılar için akıllıca depolama alanı olarak kullanılabileceğini söylüyor. Buraya yaptırabileceğiniz gömme bir dolap, hem şık görünür, hem de dağınıklığı ortadan kaldırır.

AYAKKABI SAKLAMA ALANINIZI KÜÇÜMSEMEYİN

Harrison'a göre en büyük dağınıklık her zaman evin giriş kapısındadır. Gerçekte kaç çift ayakkabınız olduğunu bir düşünün ve evinizdeki insanların sayısını da kattığınızda bu sayı giderek yükselir. Koridorlar, dağınıklığı biriktirir. Çünkü dışarıdan içeriye girdiğinizde yaptığınız ilk şey tabii ki üzerinizdekileri çıkarıp, eşyalarınızı atmaktır. Bunları koymak için her zaman boş bir alan bırakın. Dışarıya çıkarken en çok giydiğiniz kıyafet ve ayakkabılarınız mutlaka dolabın en ön yerlerinde yer almalıdır. Vestiyerden kullanmadığınız palto ya da şapkalarınızı kaldırın.



Düzen kurarken, depolamanız gereken eşyaların stokunu alın ve koridorunuzu profesyonel bir şekilde tasarlayın. Tüm bu ihtiyaçları karşılayacak bir saklama alanı planlayın. Bu sadece daha iyi görünmekle kalmayacak, aynı zamanda evden çıkmayı da hızlandıracaktır. Çünkü dağınıklıkla dolu bir çekmece ya da dolabı karıştırmak zorunda kalmayacaksınızdır.

ÜST RAFLARA KALDIRIN

Sınırlı alana sahip bir koridorda, ekstra alan kazanmak için genellikle dikey düşünmeniz gerekir. Bu yüzden fazla kullanmadığınız ama atmakta istemediğiniz eşyalarınızı bu üst raflara koyabilirsiniz. Her şeyi kutuladığınız ve tertemiz yerleştirdiğiniz bir vestiyer dolabı bu düzeni sağlar. Hazır satılanların yanısıra, marangoza yaptıracağınız bir vestiyer de oldukça şık ve tam yerine uygun görünebilir.

BİR OTURMA VE DEPOLAMA BANKI SİPARİŞ EDİN

İngiliz iç tasarım uzmanına göre, koridorlarında yer olanların ayakkabı çıkarırken, ya da giyerken oturabilecekleri bir saklama bankından yararlanabilir. Böylece buraya eşyalarınızı da depolayabilir ve dağınık görüntüden kurtulabilirsiniz. Ismarlama mobilyalar her ne kadar pahalı olsa da yatırıma değer. Çünkü koyacağınız yere çok daha uygun bir şekilde dizayn ediliyor.

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