Koltuk takımı belki de evi ev yapan, vazgeçilmez mobilyaların en başında geliyor. Çok farklı modeliyle her zevke uygun olan takımlar, evin salon, oturma odası ve çalışma odası gibi yerlerinde sıkça kullanılıyor. Deri veya kumaş üzerine düğme dikme yöntemiyle üretilen chester koltuk takımı da kendine has ikonik stiliyle son yılların en popüler mobilyalarından biri.

Ev mobilyalarındaki trendler neredeyse her yıl fazlasıyla değişiyor. Yeni modeller, tasarımlar ve markalar piyasaya giriyor. Chester koltuk takımı da yıllardır popülerliğini koruyan ve salonların albenisini artıran detaylardan biri. Koltuk takımınızı değiştirmek istiyorsanız artık kararınızı verebilirsiniz!

Genç Çiftlerin Tercihi

Koltuk takımı belki de evi ev yapan, vazgeçilmez mobilyaların en başında geliyor. Çok farklı modeliyle her zevke uygun olan takımlar, evin salon, oturma odası ve çalışma odası gibi yerlerinde sıkça kullanılıyor. Odanın alanı ve şekline göre bazen 2’li bazen de 3’lü veya 4’lü modeller tercih ediliyor. Son zamanlarda neredeyse her eve girmeye başlayan chester koltuk takımı da estetik modelleriyle revaçta. Öyle ki özellikle evlilik arifesinde olan genç çiftler neredeyse başka alternatifleri hiç değerlendirmiyor! Chester koltuk takımı, gösterişli mobilyalarını güzel koltuklarla tamamlamak isteyenlere de hitap ediyor.





Chester Koltuk Takımı İncelikle Üretiliyor

Türkiye’de son birkaç yıldır adından söz ettiren chester koltuk takımı, aslında köklü bir geçmişe sahip. Chesterfield stiliyle üretilen ilk mobilyaların devamı niteliğinde olduğunu söyleyebiliriz. Deri veya kumaş üzerine düğme dikme yöntemiyle üretilen chester koltuk takımı, kendine has ikonik stiliyle geliyor. Estetik göründüğü kadar sağlam ve konforlu da olan bu koltuklar evde geçirilen zamanı çok daha konforlu kılıyor. Uzun yıllar boyunca herhangi bir sorun yaşamadan kullanabilir, çevrenizdekilere önerebilirsiniz. Üretimi çok zahmetli ve zor olduğu için ya kaliteli bir markanın hazır modelini tercih etmeli ya da güvenilir bir üreticiye hazırlatmalısınız.

Koltuk Takımı Seçerken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Koltuk takımı seçerken, chester koltuk takımı olsun veya olmasın, dikkat edilmesi gereken önemli detaylar var…

Evinizdeki diğer mobilyalarla renk ve model açısından uyumlu olmalı.

Riskli olmayan siyah ve kahve tonlarındaki renkler tercih edilmeli.

Kaliteli deri veya kumaşlar seçilmeli.

Çok sert, rahatsız ve uzun saatler oturulmayacak koltuk takımlarından uzak durulmalı.

Odanın metrekaresi ve ferahlığını göz önünde bulundurmalısınız. Örneğin çok kaba ve fazla yer kaplayan bir chester koltuk takımı, küçük bir salonda kullanılmamalı.

Zıt renklerden tercih ettiğiniz kırlentlerle salonunuza hareket katmalısınız.

Tercihinizi sade ve zamansız tasarımlardan yana yapmalısınız.

Farklı seçenekleri değerlendirip, fiyat karşılaştırması yaparak hareket etmelisiniz.

Mutfakta da Ofiste de Kullan��labilir

Chester koltuk takımı, bir ev mobilyası olarak bilinse de aslında ofislerde de yaygın şekilde kullanılmaya başlandı. Özellikle üst düzey yöneticilerin odalarına ve büyük toplantı salonlarına yerleştirilen takımlar şirketin tarzını ve duruşunu daha da güçlendiriyor. Bu koltukların müşterilerinizin de dikkatini çekip beğenisini kazanacağını aklınızdan çıkarmamalısınız. Unutmayın ki evde veya iş yerinde kullanılan mobilyalar ilk izlenim açısından da önemli…