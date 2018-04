Farklı bir sunum

Sevgililer Günü'ne özel tasarımlar...

Inside Flower and Chocolate'ın, birbirinden güzel ve farklı çiçeklerle tasarlanmış aranjmanları ve eşşiz tatların birarada olduğu sunumlarıyla, değer verdiklerinize sevginizi en güzel şekilde ifade edebilirsiniz. Her türlü ürünle çiçeği birleştirebilen, tasarımda sınır tanımayan Inside Flowers and Chocolate ekibi, bazen bir tepsi ile çiçeği buluşturabiliyor ya da çiçekten bir masa örtüsü yapabiliyor. Bazen vazo yerine sazlar, yapraklar ve farklı yeşillikler de kullanılıyor. Hediye paketleri süsleniyor. Müşteriden alınan detaylı bilgiler ışığında, üzerindeki notun hikâyesi çiçeğe yansıtılıyor. Size en uygun tasarımın yapılması için, istediğiniz rengi ve vermek istediğiniz mesajı iletmeniz yeterli… Markanın farklı tasarımlarından bazılarını görmek için, insideflowersandevents Instagram hesabını veya www.inside.com.tr web sitesini gezebilirsiniz.