Gardırop düzenleme tüyoları

Düzenli bir gardırop için, Tülin Kermen'in tüyolarına kulak verin.

Her mekâna uygun gardırop çözümleri sunan IKEA PAX serisi, 26 Haziran’da IKEA Ümraniye mağazasında gerçekleştirilen etkinlikte, Tülin Kermen’in ilham veren düzenleme tüyolarıyla yeniden keşfedildi. Kermen, akıllı ve düzenli depolamada sınır tanımayan IKEA PAX ile yatak odalarındaki her alanı en iyi şekilde değerlendirmenin, gardıropları şık ve fonksiyonel mekânlara dönüştürmenin sırlarını paylaştı. Kışlıkları en akıllı şekilde kaldırıp, ince kıyafetlere yer açmanın, ayakkabıları en güzel şekilde saklamanın, takıları göz önüne çıkarmanın, farklı katlama teknikleriyle dolapta yaratıcılığı konuşturmanın yollarını anlattı.



Tülin Kermen’den IKEA PAX Serisiyle Gardırop Tüyoları...

• Gardırop düzenlemeye koyulmadan, rahatlatıcı bir müzik açmak pozitif bir başlangıç sağlıyor. Küçük notlar almak için ise bir defter ve kağıt yardıma koşuyor.

• Zıt renkleri yan yana koymak, kıyafetlerin gardıropta daha rahat ayırt edilmesini sağlıyor.

• Verilmesi düşünülen kıyafetlerin askıları ters asılıyor. Eğer 3 ay aynı şekilde kalıyorsa, onlara elveda deniyor.

• Kot pantolonları kıvırıp rulo şeklinde katlamak, gardıroplara yer kazandırıyor.

• Yumuşak çantalar, IKEA’nın dolap içi pantolon askılarıyla ezilmiyor, kırışmıyor.

• Her yere takılabilen IKEA klipsli askılar, dar alanlarda pratik kullanım imkânı sağlıyor.

• IKEA PAX gardıropların her alana göre ayarlanabilen ölçüleri sayesinde, kıyafetler gardırobun derinliklerinde kaybolmuyor; çatı katları, köşeler atıl alanlar olmaktan kurtuluyor.

• IKEA’nın şeffaf düzenleme kutuları sayesinde, hangi ayakkabının nerede olduğunu akılda tutmak gerekmiyor.

• Tişörtleri yatak yerine dikey olarak çekmecelerde saklamak, hepsini aynı anda görebilmeyi sağlıyor.

• Ayakkabılar, IKEA PAX ayakkabı raflarında ya da, sepet şeklinde çekmecelerde saklanabiliyor.



PAX gardıroplarda indirim fırsatı

